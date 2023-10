Espárrago, la joyita de Médano de Oro que lucha contra las adversidades para ganar terreno

En Médano de Oro, Rawson, existen una producción que no solo es histórica, sino emblemática. Con alrededor de 300 hectáreas cultivadas y más de 50 productores dedicados a la actividad, las adversidades climáticas hacen que cada temporada sea un desafío, pero pese a ello, los productores no bajan los brazos. Saben que haber posicionado al espárrago del lugar no fue sencillo, y hacen lo necesario para que mantenga su prestigio y calidad.