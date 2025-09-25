Rawson mete en octubre un doblete de eventos imperdibles para disfrutar en familia

Octubre es un mes especial para Rawson , ya que se estarán desarrollando dos eventos icónicos del departamento, que hacen a la identidad del rawsino. Apuntado a todas las familias sanjuaninas, los eventos previstos para el próximo mes combinan tradiciones, sabores, literatura y una amplia variedad de actividades.

Conforme informaron desde la Municipalidad de Rawson, la primera cita está prevista para el 5 de octubre, con una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil , un evento que pone en valor ambos vegetales que son sinónimo de tradición productiva en el departamento del sur.

Las actividades en torno a la fiesta comenzarán antes, el jueves 2 de octubre, con la realización del Concurso de Cosechadores en el Médano de Oro, donde productores llevarán sus mejores productos con la esperanza de conquistar el paladar de un selecto jurado. Por su parte, el viernes 3 de octubre se llevará a cabo “La Noche del Espárrago” en bares y restaurantes de toda la provincia, donde se estarán ofreciendo platillos que pondrán en escena este vegetal.

Sobre el Concurso de Cosechadores, los interesados deben realizar la inscripción a través de la Asociación de Esparragueros Unidos del Médano de Oro. La competencia premia velocidad, técnica y calidad en la cosecha, reconociendo el esfuerzo de las familias productoras.

Por su parte, el Concurso Gastronómico “Del Médano a tu Mesa – Cultura Esparraguera” invita a chefs, estudiantes y aficionados a presentar platos donde el espárrago sea protagonista. Habrá cinco categorías: plato principal, acompañamiento, entrante, ensalada y postre. Un jurado integrado por profesionales, autoridades y productores seleccionará las mejores presentaciones.

Los premios serán:

1° lugar: $100.000

2° lugar: $50.000

3° lugar: un electrodoméstico

Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de septiembre de 2025 a través de la página oficial del Municipio de Rawson o vía LITO (2645702020) para quienes quieran participar del concurso, como así también con algún stand, food trucks o puesto de emprendedor.

La gran fiesta será el domingo 5 de octubre. En esta oportunidad, la celebración será en el Predio Gaucho José Dolores, donde habrá feria gastronómica, elección de la Embajadora y espectáculos en vivo.

Por su parte, las celebraciones continuarán del 8 al 11 de octubre, con la 16ª edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro, una propuesta que se reinventa cada año para mantener viva la memoria oral, los oficios, la lectura y las expresiones que forman parte de la cultura rawsina.

Bajo el lema “La Cultura del Encuentro”, la feria se expande en formato itinerante por cuatro espacios del departamento, llevando libros, talleres, espectáculos y propuestas educativas a diferentes públicos. Esta edición se caracteriza por ser itinerante y descentralizada, recorriendo cuatro escenarios emblemáticos del departamento para acercar la cultura a cada rincón.

El cronograma incluye:

Miércoles 8 – Biblioteca Popular Sur de 10 a 20 horas: escritura, memoria y comunidad con talleres, editoriales independientes, artistas en vivo y presentaciones de libros.

Jueves 9 – Complejo La Superiora de 8 a 20 horas: un día pensado para la infancia y la juventud, con festival de títeres, muestra de dinosaurios, cine móvil, obras teatrales y actividades educativas junto a la UNSJ.

Viernes 10 – Teatro Kummel a las 20 horas: noche de gala con obra teatral, intervenciones artísticas y sunset cultural.

Sábado 11 – Centro de Convenciones y Plaza Centenario de 10 a 22 horas: cierre popular con escritores, emprendedores, artistas locales y provinciales, orquesta escuela y encuentro de pensamiento nacional y latinoamericano.

Esta feria no es solo un evento cultural: es un acto de afirmación colectiva, un espacio donde Rawson reivindica la palabra, la historia local y la diversidad de expresiones que habitan en su gente.