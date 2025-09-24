miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

Chimbas sumó una nueva plaza en el Barrio Conjunto III con espacios verdes, juegos y luminarias

El municipio inauguró un renovado espacio público de más de 2.700 metros cuadrados de césped, con forestación, juegos infantiles y áreas para el esparcimiento. La obra se financió con aportes municipales y del FODERE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 21.52.55
WhatsApp Image 2025-09-23 at 21.52.56

El Barrio Conjunto III de Chimbas cuenta desde este martes con una plaza completamente renovada. La intendenta Daniela Rodríguez, acompañada por vecinos de la zona, encabezó la inauguración del nuevo espacio público que apunta a convertirse en un punto de encuentro para grandes y chicos.

Lee además
Instalaron luces LED frente a una escuela de 9 de Julio que queda sobre la Ruta Nº20, para brindar seguridad a sus alumnos.
Más seguros

Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes
Los integrantes de Descendencia, en la previa de su presentación en el aniversario de la agrupación El Gaucho de mi Viejo.
Talento nuestro

Descendencia renace para seguir disfrutando del folklore 'en familia'

La intervención incluyó trabajos de preparación del terreno, construcción de cordón cuneta, rampas de acceso, veredas de hormigón y un playón con circulaciones internas. Además, se sumaron bancos, cestos de residuos, mesas de juego y jardineras centrales impermeabilizadas.

Uno de los aspectos destacados de la obra fue la forestación: se plantaron 12 árboles de especies como sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho y crespón, además de flores ornamentales y 2.700 metros cuadrados de césped que aportan un marco verde al espacio.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 21.52.56

La plaza también cuenta con un sector infantil con mangrullos, columpios y trepadores, además de ejercitadores destinados a la actividad física de los vecinos. En cuanto a la iluminación, se colocaron siete columnas de nueve metros con lámparas ornamentales y luminaria de 100 watts para garantizar seguridad durante la noche.

Los trabajos se completaron con la pintura general y la mejora del entorno, incluyendo el perfilado y compactado de las calles aledañas. La inversión se realizó con fondos municipales y del FODERE, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos en Chimbas.

Seguí leyendo

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

El colorido arte de Seba Araya embellece a la Villa Calingasta

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

David Gardiol pone en marcha una 'mini escuela' de marionetas gigantes en Chimbas

Trekking de primavera con guía, en un paisaje soñado, gratis y a sólo 18 km de la Capital

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal
Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal