Chimbas sumó una nueva plaza en el Barrio Conjunto III con espacios verdes, juegos y luminarias

El Barrio Conjunto III de Chimbas cuenta desde este martes con una plaza completamente renovada. La intendenta Daniela Rodríguez, acompañada por vecinos de la zona, encabezó la inauguración del nuevo espacio público que apunta a convertirse en un punto de encuentro para grandes y chicos.

La intervención incluyó trabajos de preparación del terreno, construcción de cordón cuneta, rampas de acceso, veredas de hormigón y un playón con circulaciones internas. Además, se sumaron bancos, cestos de residuos, mesas de juego y jardineras centrales impermeabilizadas.

Uno de los aspectos destacados de la obra fue la forestación: se plantaron 12 árboles de especies como sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho y crespón, además de flores ornamentales y 2.700 metros cuadrados de césped que aportan un marco verde al espacio.

La plaza también cuenta con un sector infantil con mangrullos, columpios y trepadores, además de ejercitadores destinados a la actividad física de los vecinos. En cuanto a la iluminación, se colocaron siete columnas de nueve metros con lámparas ornamentales y luminaria de 100 watts para garantizar seguridad durante la noche.

Los trabajos se completaron con la pintura general y la mejora del entorno, incluyendo el perfilado y compactado de las calles aledañas. La inversión se realizó con fondos municipales y del FODERE, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos en Chimbas.