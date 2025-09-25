Cruzando el Charco viene a San Juan: todo sobre el show y la despedida de su tour Esencia

El grupo liderado por Francisco Lago confirmó su regreso a San Juan con un recital especial que tendrá lugar el 19 de octubre a las 20 horas en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. La presentación se enmarca en la despedida de su exitoso tour Esencia, que recorrió 12 países y más de 80 escenarios.

La formación actual de Cruzando el Charco se completa con Nahuel Piscitelli (guitarra, programación y coros), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería) y Juan Matías Menchón (bajo). La banda promete un show con puesta renovada, artistas invitados y todos los himnos que la convirtieron en uno de los referentes de la nueva escena del rock nacional.

Las entradas cuestan $40.000 y se consiguen en boletería del Auditorio Juan Victoria, Cultura Under (Galería Factory) de manera presencial y en www.paseshow.com.ar.

Después de esta escala en San Juan, la gira tendrá su cierre definitivo el 5 de diciembre en el Movistar Arena, el mismo escenario donde todo comenzó. Allí, los platenses se despedirán de Esencia con un espectáculo que promete ser inolvidable.

Formados en 2012, los músicos nacidos en La Plata construyeron una identidad marcada por la fusión de estilos: rock, candombe, cumbia, reggae, pop y funk. Su primer disco, Perdonar, abrió el camino, seguido por trabajos como Renacer (2013) y Desde Adentro (2014), que contó con colaboraciones de figuras como el Indio Solari, Juan Subirá (Bersuit) y Agustín Azubel (Nonpalidece).

En 2016 dieron un salto masivo con funciones agotadas en el Teatro Ópera y La Trastienda, y al año siguiente lanzaron A Mil, bajo la producción de Pepe Céspedes (Bersuit Vergarabat). Desde entonces, giraron por todo el país y también por Uruguay, consolidándose como una de las propuestas más convocantes de la última década.

La cita en San Juan será una oportunidad única para que el público local se sume a esta despedida y cante junto a la banda sus temas más representativos.