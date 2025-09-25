jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: la baja del oficial impacta en los bancos y el blue se mantiene estable en $1.450

Los ingresos del agro que llegaron a la meta del Gobierno nacional, y la asistencia financiera anunciada por Estados Unidos generaron su impacto en el dólar. El detalle de la cotización en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar

El dólar sigue por debajo de la banda establecida por el Gobierno nacional, una tendencia que se ve esta semana tras la suba alarmante registrada la semana pasada que obligó al Banco Central y al Ejecutivo nacional a tomar intervención y anunciar medidas con el fin de contener el precio. Con una nueva jornada que promete estabilidad, la cotización del blue en San Juan no registra variaciones; mientras que en los bancos la moneda se mantiene en equilibrio.

Lee además
Comercio
En rojo

El dólar, un dolor de cabeza para el comercio: afirman que, "por miedo", las ventas cayeron en San Juan
dolar en san juan: la cotizacion del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: la cotización del oficial registra una leve suba y el blue se mantiene estable en $1.450

Por estas horas, el dólar oficial cotiza en $1.295 para la compra y $1.345 para la venta, registrando una baja promedio de $15 en comparación a los valores registrados durante la apertura de este jueves.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se encuentra en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta. Como suele suceder, el paralelo en San Juan suele manejar cotizaciones más elevadas. De acuerdo al portal DolarSanJuan.com, la divisa cotiza en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta, mismos valores con los que cerró durante la jornada de ayer.

image

Mientras tanto el dólar MEP cotiza a $1.364,36 para la compra y $1.365,48 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

  • Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
  • Banco Nación - venta $1.295 / compra $1.345
  • Banco Supervielle - venta $1.305 / compra $1.355
  • Banco BBVA - venta $1.305 / compra $1.360
  • Banco Columbia - venta $1.320 / compra $1.365
  • Banco Santander - venta $1.305 / compra $1.355
  • Banco ICBC - venta $1.310 / compra $1.360
  • Banco Galicia - venta $1.285 / compra $1.345
  • Banco Macro - venta $1.302 / compra $1.358
  • Banco de San Juan - venta $1.305 / compra $1.365

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Tras la baja del dólar, el Banco Central recortó de 35 a 25% las tasas de interés

Las medidas de Milei dividen a los empresarios sanjuaninos

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Aceite y harina, los primeros en sentir la suba del dólar en San Juan: cuánto aumentaron

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atencion estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Te Puede Interesar

La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Alivio

Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otra amenaza de bomba en la escuela del Valle Grande: es el segundo llamado en los últimos dos meses
Rawson

Otra amenaza de bomba en la escuela del Valle Grande: es el segundo llamado en los últimos dos meses

Imagen ilustrativa: los robos de agua de riego en los canales por parte de los productores vuelven a escena en San Juan en medio de la crisis hídrica.
Problema recurrente

Productores denuncian robo de agua en San Martín en plena crisis hídrica

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El enojo de la familia víctima del incendio en 25 de Mayo: Hay gente que se aprovecha de la desgracia
Dolor

El enojo de la familia víctima del incendio en 25 de Mayo: "Hay gente que se aprovecha de la desgracia"