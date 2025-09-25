Dólar en San Juan: la baja del oficial impacta en los bancos y el blue se mantiene estable en $1.450

El dólar sigue por debajo de la banda establecida por el Gobierno nacional, una tendencia que se ve esta semana tras la suba alarmante registrada la semana pasada que obligó al Banco Central y al Ejecutivo nacional a tomar intervención y anunciar medidas con el fin de contener el precio. Con una nueva jornada que promete estabilidad, la cotización del blue en San Juan no registra variaciones; mientras que en los bancos la moneda se mantiene en equilibrio.

Por estas horas, el dólar oficial cotiza en $1.295 para la compra y $1.345 para la venta, registrando una baja promedio de $15 en comparación a los valores registrados durante la apertura de este jueves.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se encuentra en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta. Como suele suceder, el paralelo en San Juan suele manejar cotizaciones más elevadas. De acuerdo al portal DolarSanJuan.com, la divisa cotiza en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta, mismos valores con los que cerró durante la jornada de ayer.

Mientras tanto el dólar MEP cotiza a $1.364,36 para la compra y $1.365,48 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.295 / compra $1.345

Banco Supervielle - venta $1.305 / compra $1.355

Banco BBVA - venta $1.305 / compra $1.360

Banco Columbia - venta $1.320 / compra $1.365

Banco Santander - venta $1.305 / compra $1.355

Banco ICBC - venta $1.310 / compra $1.360

Banco Galicia - venta $1.285 / compra $1.345

Banco Macro - venta $1.302 / compra $1.358

Banco de San Juan - venta $1.305 / compra $1.365

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)