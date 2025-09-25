Homenajearán al Chango Huaqueño con una misa a un mes de su fallecimiento

El folclore sanjuanino vivió uno de los momentos más tristes este año hace un mes, cuando falleció Horacio Villafañe, mejor conocido por todos en la provincia como “Chango Huaqueño”. El cantante que supo ponerle su voz y sentimientos durante más de cinco décadas al folclore murió a los 71 años y por cumplirse un mes del deceso, su familia estará llevando a cabo una misa en su memoria.
La misa se realizará este jueves 25 de septiembre a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, ubicada en Villa Krause, de acuerdo indica la invitación realizada por sus hijos y esposa.
Dueño de una gentileza inolvidable, Horacio Antonio Villafañe se ganó el cariño de todos desplegando por cuanto escenario se cruzó en su camino con el legado de Buenaventura Luna y de otros grandes del folklore local y nacional.
En enero del año pasado su salud estuvo muy complicado, pero afortunadamente logró superarlo, pero en esta ocasión su vida se apagó dejando una herencia y una voz que resonará eternamente en los oídos de la tradición sanjuanina.