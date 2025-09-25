jueves 25 de septiembre 2025

Recordando a un grande

Homenajearán al Chango Huaqueño con una misa a un mes de su fallecimiento

Este jueves se cumple un mes desde la partida del Chango Huaqueño, ícono del folclore sanjuanino, y para recordarlo se realizará una misa en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El folclore sanjuanino vivió uno de los momentos más tristes este año hace un mes, cuando falleció Horacio Villafañe, mejor conocido por todos en la provincia como “Chango Huaqueño”. El cantante que supo ponerle su voz y sentimientos durante más de cinco décadas al folclore murió a los 71 años y por cumplirse un mes del deceso, su familia estará llevando a cabo una misa en su memoria.

La misa se realizará este jueves 25 de septiembre a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, ubicada en Villa Krause, de acuerdo indica la invitación realizada por sus hijos y esposa.

image

Dueño de una gentileza inolvidable, Horacio Antonio Villafañe se ganó el cariño de todos desplegando por cuanto escenario se cruzó en su camino con el legado de Buenaventura Luna y de otros grandes del folklore local y nacional.

En enero del año pasado su salud estuvo muy complicado, pero afortunadamente logró superarlo, pero en esta ocasión su vida se apagó dejando una herencia y una voz que resonará eternamente en los oídos de la tradición sanjuanina.

