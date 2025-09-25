Un añejo logo quedó al descubierto y llenó de nostalgia a los sanjuaninos

Una imagen llenó de nostalgia a los sanjuaninos . En los últimos días, un añejo logo fue visto nuevamente en una reconocida esquina céntrica. La postal fue expuesta en las redes sociales y tuvo gran cantidad de comentarios, en las que recordaron viejas épocas del comercio local.

“En estos días retiraron el reloj de la parte superior de La Boutique del Jamón -ubicado en la esquina de Laprida y Avenida Rioja- y se visualizó el logo antiguo de Veca’s”, expresó el usuario Horacio Guerrero en el grupo “En busca del San Juan antiguo”. El posteo muestra el logo del negocio extinto y un afiche del mítico elefante dentro del changuito.

image

Las reacciones y los comentarios no se hicieron esperar. Varios internautas compartieron sus experiencias con los locales comerciales. Además de Veca’s, recordaron el autoservicio Tempo.

Además, otros usuarios compartieron objetos de estas firmas, como bolsas de Dilbas y Mi Changuito.

image