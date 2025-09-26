viernes 26 de septiembre 2025

Ayuda al bolsillo

AUH de ANSES 2025: el paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000

En algunos casos el cobro de este beneficios que brinda ANSES puede ubicarse en los $796.122,66

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue brindando beneficios a los sectores más vulnerables.

La ANSES confirmó que en 2025 ya se encuentra habilitada la presentación de la Libreta AUH, un documento obligatorio que deben entregar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para acreditar la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Este trámite no solo garantiza la continuidad del beneficio, sino que también habilita el cobro del 20% retenido de la AUH durante el año anterior, lo que representa un extra de entre $188.000 y $612.000 dependiendo del caso. El pago se realiza por única vez y puede variar según la zona del país y la situación de cada familia.

La presentación de la libreta es fundamental para más de 4 millones de familias en todo el país, ya que sin este paso no es posible acceder al monto acumulado ni mantener la prestación vigente. El plazo para cumplir con el trámite se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuánto paga la Libreta AUH en 2025?

El monto que libera la ANSES con la presentación de la libreta depende de la cantidad de hijos y la región:

  • Zona general:

    • Por cada hijo menor: $188.069,40

    • Por hijo con discapacidad: $612.401,00

  • Zona austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y localidades de Río Negro):

    • Por cada hijo menor: $244.491,60

    • Por hijo con discapacidad: $796.122,60

Esto significa que, por ejemplo, una familia con tres hijos menores en zona general puede cobrar $564.208,20, mientras que en zona austral la cifra asciende a $733.474,80.

¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH 2025?

El trámite corresponde a:

  • Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.

  • En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

  • Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

Es obligatorio presentar la libreta todos los años para cobrar el 20% retenido y poder seguir percibiendo la AUH.

¿Cuál es la fecha límite para entregar la Libreta AUH?

La ANSES informó que la fecha límite para presentar la libreta será el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, se recomienda no esperar al último momento, ya que mientras antes se realice la carga, más rápido se acreditará el pago único correspondiente.

El trámite puede hacerse en las oficinas de ANSES con turno previo o cargando la información a través de la web oficial en el apartado Mi ANSES, con clave de seguridad social.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso?

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave personal.

  • Descargar el formulario de Libreta AUH 2025.

  • Completarlo con firma de la escuela y del centro de salud correspondiente.

  • Subirlo en la web o entregarlo personalmente en una oficina de ANSES.

Una vez validada la información, el pago acumulado se deposita en la cuenta bancaria del titular.

FUENTE: A24

