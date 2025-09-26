viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inclemencias climáticas

En videos, el viento Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan

Las ráfagas, que superaron los 70 km/h, provocaron caída de árboles y cortes de energía en Calingasta, informaron medios del departamento. En Iglesia también se sintió el impacto del viento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Radio Calingasta FM Nuestra﻿.

Foto: Radio Calingasta FM Nuestra﻿.

Este viernes, el viento Zonda volvió a golpear con fuerza en la cordillera de San Juan y complicó la vida cotidiana en distintos departamentos. Por este motivo, compartieron imágenes del arribo de las ráfagas.

Lee además
san juan instalara puestos de vacunacion en el dia mundial de lucha contra la rabia
Iniciativa

San Juan instalará puestos de vacunación en el Día Mundial de Lucha contra la Rabia
curso de nivelacion de la policia sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron practicas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

En Calingasta, la emisora Radio Calingasta FM Nuestra informó que las ráfagas superaron los 70 km/h, provocando la caída de árboles sobre la calzada y cortes de energía en varios sectores. “Se solicita extrema precaución y en lo posible resguardarse en sus hogares para mayor seguridad”, publicó el medio en su cuenta de Facebook, donde además compartió fotos y videos de la situación.

En tanto, en Iglesia, el viento también se hizo sentir con intensidad. El director de la escuela de Bauchazeta, Javier Ortiz, difundió un video en el que se observa el arribo repentino de las ráfagas que sorprendieron a la comunidad educativa y vecinos de la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971641914219991409&partner=&hide_thread=false

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes

• Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

• Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

• Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

• No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

• Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos:

• Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

• Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

• Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

• Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

• Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

• En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

• Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia:

• 911

• 103 Protección Civil

• 100 Bomberos

Temas
Seguí leyendo

Buscan crear en San Juan el "Sindicato de Inquilinos": de qué trata y qué pretende lograr

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

SUBE sumó "Atributo a Bordo" en San Juan y otras ciudades: cómo se usa y cuáles son sus beneficios

El subibaja del ventarrón en San Juan: se vienen fuertes ráfagas mezcladas con cambios de temperaturas

Nuevos radares en la Circunvalación: priorizan la prevención sobre las fotomultas y se vienen más en otras rutas

Histórico: Jáchal implementa fibra óptica y tecnología satelital para acercar internet a toda la población

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón
Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general del emprendimiento.
Comunicado

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero
Enfrenta a Platense

San Martín, en una nueva final por la permanencia: vuelve Lecanda y se suma otro delantero

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro