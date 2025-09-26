En videos, el viento Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan

Este viernes, el viento Zonda volvió a golpear con fuerza en la cordillera de San Juan y complicó la vida cotidiana en distintos departamentos . Por este motivo, compartieron imágenes del arribo de las ráfagas .

Seguridad Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

Iniciativa San Juan instalará puestos de vacunación en el Día Mundial de Lucha contra la Rabia

En Calingasta, la emisora Radio Calingasta FM Nuestra informó que las ráfagas superaron los 70 km/h, provocando la caída de árboles sobre la calzada y cortes de energía en varios sectores. “Se solicita extrema precaución y en lo posible resguardarse en sus hogares para mayor seguridad”, publicó el medio en su cuenta de Facebook, donde además compartió fotos y videos de la situación.

En tanto, en Iglesia, el viento también se hizo sentir con intensidad. El director de la escuela de Bauchazeta, Javier Ortiz, difundió un video en el que se observa el arribo repentino de las ráfagas que sorprendieron a la comunidad educativa y vecinos de la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971641914219991409&partner=&hide_thread=false El Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan



Videos gentileza: Radio Calingasta FM Nuestra y Javier Ortiz pic.twitter.com/xb0fxKJf7P — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 26, 2025

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes

• Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

• Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

• Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

• No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

• Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos:

• Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

• Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

• Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

• Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

• Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

• En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

• Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia:

• 911

• 103 Protección Civil

• 100 Bomberos