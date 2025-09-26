SUBE sumó "Atributo a Bordo" en San Juan y otras ciudades: cómo se usa y cuáles son sus beneficios

A nivel nacional se informó que la tarjeta SUBE, disponible para pagar el pasaje de colectivo, sumó una nueva innovación tecnológica, que busca agilizar los viajes y simplificae el acceso a beneficios sociales. Se trata del servicio "Atributo a Bordo", que permite activar y actualizar descuentos directamente en el validador del colectivo, sin necesidad de acudir a centros de atención. Según el comunicado, el servicio funciona en distintas ciudades del país, entre las que está incluida San Juan.

Actualmente, esta opción está disponible en localidades de 11 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

San Juan: Ciudad de San Juan.

Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.

Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael.

Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.

Río Negro: San Carlos de Bariloche.

San Luis: Ciudad de San Luis.

Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín y Santa Fe capital.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Córdoba: Córdoba capital, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende.

Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y las localidades de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.

Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Ciudad de Buenos Aires.

Cómo usar la herramienta de la tarjeta SUBE

Avisar al chofer que se tiene una gestión pendiente.

Apoyar la tarjeta SUBE en el mismo validador donde se paga el pasaje.

Esperar la confirmación del sistema.

A partir de ese momento, el descuento queda habilitado y el pasajero puede viajar con la tarifa correspondiente. La operación requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, aunque puede completarse en cualquier tramo del recorrido. Además, el sistema facilita registrar una SUBE física de forma rápida.

Cabe recordar que, anteriormente, se sumaron en San Juan las nuevas formas de pago del pasaje: