viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio

SUBE sumó "Atributo a Bordo" en San Juan y otras ciudades: cómo se usa y cuáles son sus beneficios

Según explicaron desde Nación, el servicio habilitado para sacar los pasajes de colectivos tiene el objetivo de agilizar y simplificar los viajes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tarjeta SUBE incorporó un nuevo servicio.

La tarjeta SUBE incorporó un nuevo servicio.

A nivel nacional se informó que la tarjeta SUBE, disponible para pagar el pasaje de colectivo, sumó una nueva innovación tecnológica, que busca agilizar los viajes y simplificae el acceso a beneficios sociales. Se trata del servicio "Atributo a Bordo", que permite activar y actualizar descuentos directamente en el validador del colectivo, sin necesidad de acudir a centros de atención. Según el comunicado, el servicio funciona en distintas ciudades del país, entre las que está incluida San Juan.

Lee además
como usar la sube digital si se pierde la tarjeta fisica
A tener en cuenta

Cómo usar la SUBE Digital si se pierde la tarjeta física
el novedoso robot que nacio en la facultad de ingenieria, es unico en el mundo, y busca generar un cambio radical agricola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Provincias y ciudades donde funciona Atributo a Bordo

Actualmente, esta opción está disponible en localidades de 11 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

  • San Juan: Ciudad de San Juan.
  • Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.
  • Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael.
  • Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.
  • Río Negro: San Carlos de Bariloche.
  • San Luis: Ciudad de San Luis.
  • Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín y Santa Fe capital.
  • Tucumán: San Miguel de Tucumán.
  • Córdoba: Córdoba capital, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende.
  • Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y las localidades de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.
  • Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.
  • Ciudad de Buenos Aires.

Cómo usar la herramienta de la tarjeta SUBE

  • Avisar al chofer que se tiene una gestión pendiente.
  • Apoyar la tarjeta SUBE en el mismo validador donde se paga el pasaje.
  • Esperar la confirmación del sistema.

A partir de ese momento, el descuento queda habilitado y el pasajero puede viajar con la tarifa correspondiente. La operación requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, aunque puede completarse en cualquier tramo del recorrido. Además, el sistema facilita registrar una SUBE física de forma rápida.

Cabe recordar que, anteriormente, se sumaron en San Juan las nuevas formas de pago del pasaje:

  • Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.
  • Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.
  • Códigos QR emitidos desde aplicaciones habilitadas.
  • SUBE física o SUBE digital.
Temas
Seguí leyendo

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

El subibaja del ventarrón en San Juan: se vienen fuertes ráfagas mezcladas con cambios de temperaturas

Nuevos radares en la Circunvalación: priorizan la prevención sobre las fotomultas y se vienen más en otras rutas

Histórico: Jáchal implementa fibra óptica y tecnología satelital para acercar internet a toda la población

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: arranca el lunes y después comprarán para los chicos de 4to grado

Peugeot lanzó en San Juan su nuevo SUV 3008 con tecnología de última generación

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Te Puede Interesar

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan
Impacto

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola video
Made in San Juan

El novedoso robot que nació en la Facultad de Ingeniería, es único en el mundo, y busca generar un cambio radical agrícola

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base
Atención

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes
Repercusiones

La reacción de Javier Milei a la aprobación del RIGI de Los Azules: qué publicó en sus redes