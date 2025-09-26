Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este jueves el segundo sorteo público de viviendas de esta gestión, en el marco del programa Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025, impulsado por el Ministerio de Infraestructura. En ese contexto, pasadas las 9 de este viernes publicaron el listado de los ganadores de las 344 viviendas, barrio por barrio.
Durante la jornada, 28.414 familias participaron del proceso que se llevó a cabo desde la sala de sorteos de la Caja de Acción Social y fue transmitido en vivo. El mecanismo utilizado garantizó que cada grupo familiar participara con el número de sorteo que figura en el padrón definitivo publicado en la web oficial del IPV.
Ahora, se puede acceder al listado de las familias seleccionadas para acceder a las viviendas ubicadas en los 7 barrios.
Para eso, hay que entrar a la página oficial del IPV (hacer click aquí) y seleccionar el ícono “Sorteo provincial de viviendas”. De ese modo se accederá a la página en la que hay hacer click en el recuadro que dice “Ganadores del sorteo”. Así, se llega al nombre de cada uno de los barrios y, en el interior, está el listado de personas seleccionadas.
Hacé click en cada barrios y accedé al listado de ganadores