Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este jueves el segundo sorteo público de viviendas de esta gestión, en el marco del programa Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025, impulsado por el Ministerio de Infraestructura. En ese contexto, pasadas las 9 de este viernes publicaron el listado de los ganadores de las 344 viviendas, barrio por barrio.

Durante la jornada, 28.414 familias participaron del proceso que se llevó a cabo desde la sala de sorteos de la Caja de Acción Social y fue transmitido en vivo. El mecanismo utilizado garantizó que cada grupo familiar participara con el número de sorteo que figura en el padrón definitivo publicado en la web oficial del IPV.

