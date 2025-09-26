viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), publicó de modo online las listas, barrio por barrio, de las familias preadjudicatarias de las 344 casas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó este jueves el segundo sorteo público de viviendas de esta gestión, en el marco del programa Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025, impulsado por el Ministerio de Infraestructura. En ese contexto, pasadas las 9 de este viernes publicaron el listado de los ganadores de las 344 viviendas, barrio por barrio.

Lee además
Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV.
Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan
El lunes comenzará la entrega de notebooks a los alumnos sanjuaninos.
Educación

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: arranca el lunes y después comprarán para los chicos de 4to grado

Durante la jornada, 28.414 familias participaron del proceso que se llevó a cabo desde la sala de sorteos de la Caja de Acción Social y fue transmitido en vivo. El mecanismo utilizado garantizó que cada grupo familiar participara con el número de sorteo que figura en el padrón definitivo publicado en la web oficial del IPV.

Ahora, se puede acceder al listado de las familias seleccionadas para acceder a las viviendas ubicadas en los 7 barrios.

Para eso, hay que entrar a la página oficial del IPV (hacer click aquí) y seleccionar el ícono “Sorteo provincial de viviendas”. De ese modo se accederá a la página en la que hay hacer click en el recuadro que dice “Ganadores del sorteo”. Así, se llega al nombre de cada uno de los barrios y, en el interior, está el listado de personas seleccionadas.

Hacé click en cada barrios y accedé al listado de ganadores

Temas
Seguí leyendo

Peugeot lanzó en San Juan su nuevo SUV 3008 con tecnología de última generación

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás

Un añejo logo quedó al descubierto y llenó de nostalgia a los sanjuaninos

Orrego estuvo presente en el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento

¡Artistas sanjuaninos!: las inscripciones para el casting de la Fiesta Nacional del Sol ya están abiertas

De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago

Homenajearán al Chango Huaqueño con una misa a un mes de su fallecimiento

En claves, qué contiene y cómo se distribuirá el Nutripack, la nueva caja de alimentos para niños sajuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El lunes comenzará la entrega de notebooks a los alumnos sanjuaninos.
Educación

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: arranca el lunes y después comprarán para los chicos de 4to grado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo