viernes 26 de septiembre 2025

Impacto

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

El Gobernador destacó en redes sociales la aprobación expuesta por Nación. Resaltó el rol de San Juan en transformar inversión en desarrollo y aseguró que la provincia atraviesa “la segunda gran etapa de la minería”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
“Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan como la base para que más empresas decidan inviertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país. El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades”, expresó el mandatario.

image

Orrego también remarcó que, hace 20 meses, la provincia comenzó “la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia”.

El aval de Nación y el impacto de Los Azules

Más temprano, el presidente Javier Milei había celebrado la aprobación del régimen con un mensaje breve y contundente en X (ex Twitter): “El RIGI a toda máquina...!!! La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”. La publicación se dio pocas horas después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmara el ingreso del emprendimiento al régimen.

Con esta aprobación, Los Azules se convierte en el primer proyecto de cobre en acceder al RIGI en Argentina y el primero en San Juan. Según detalló Caputo, la inversión prevista asciende a USD 2.700 millones, con un fuerte impacto económico y laboral: más de 3.500 empleos directos e indirectos y un aporte estimado de USD 1.100 millones anuales en exportaciones.

En julio pasado, McEwen Copper había presentado una actualización de su propuesta para ingresar al régimen, unificando en una sola fase lo que antes estaba dividido en dos etapas, con el objetivo de acelerar los tiempos de análisis.

Michael Meding, gerente general de Los Azules y vicepresidente de McEwen Copper, aseguró entonces que la decisión “representa una mejora sustancial en términos de planificación, previsibilidad y eficiencia, y refuerza el compromiso de Los Azules con el desarrollo responsable del cobre, alineado con altos estándares de sostenibilidad y con una fuerte impronta de valor agregado local”.

La gran promesa de cobre en Calingasta

El yacimiento está ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Calingasta y a 6 de la frontera con Chile. En diciembre de 2024 obtuvo la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte del Gobierno de San Juan, un paso clave para avanzar hacia la etapa de construcción.

De acuerdo con el plan de desarrollo, la empresa prevé finalizar el estudio de factibilidad en el mediano plazo, iniciar la construcción en 2026 y alcanzar su primera producción hacia fines de 2029. La proyección es alcanzar una capacidad productiva de 175.000 toneladas anuales de cátodos de cobre durante 27 años de vida útil.

Un hito adicional es que Los Azules será el primer proyecto en Argentina en producir cátodos de cobre en el mismo sitio, mediante un proceso hidrometalúrgico que elimina la necesidad de fundición.

