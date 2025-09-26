En campaña: para qué lado inclinan la balanza los principales sindicatos de San Juan

Falta un mes para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. La campaña está a pleno en los frentes electorales aunque todavía no hay un clima electoral generalizado en la provincia. El sindicalismo es una de las piezas claves en el respaldo de los candidatos. Históricamente, el peronismo estuvo a la delantera de los apoyos gremiales. Sin embargo, la irrupción del oficialismo generó nuevas adhesiones o zonas grises. Los secretarios Generales de los principales sindicatos manifestaron, en estricto off the record, sus posturas para los comicios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan está liderada por el Movimiento Político Sindical, una organización justicialista que ganó las elecciones con el secretario General de la UOCRA, Eduardo Cabello, a la cabeza. Podría decirse que el gremialismo nucleado en la central obrera tiene una adherencia automática a la lista de Fuerza San Juan, que candidatea al exintendente de San Martín, Cristian Andino. Sin embargo, hay matices.

La CGT quedó afuera de la lista. En la confección de la nómina de aspirantes a las diputaciones nacionales no hay representantes del sindicalismo. Eso generó un ruido interno. Los gremios esperaban un reconocimiento acorde a la tradición del Partido Justicialista de colocar al menos un candidato. No sucedió. La situación provocó zozobra en un sector que ya tenía críticas a la conducción partidaria, corporizada en el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, pero guiada en términos reales por los exgobernadores Sergio Uñac y José Luis Gioja. Un tema de recurrente cuestionamiento es el alineamiento a la expresidenta Cristina Kirchner y el ingreso formal de La Cámpora al partido.

Pese a esos desencuentros, desde el entorno de Cabello afirmaron que está agendada una reunión con "unos 40 secretarios Generales" para respaldar a los candidatos del peronismo. Algunas voces del justicialismo aseguraron, siempre por lo bajo, que el secretario General de la CGT haría "la plancha" en sintonía a la disconformidad e incluso con las votaciones en la Legislatura provincial con el oficialismo, cuando acompañó en proyecto clave, pero todo indica que Cabello está en el juego. "Se juega de muchas maneras. Si vos no querés jugar, apareces con fotos y selfies. Estás para que te den algo. Y están los otros, el sindicalismo peronista, que es el que sostiene", dijeron. Aparentemente, el líder cegetista respaldará a Andino o, como les gusta decir en la central obrera, "a los candidatos" porque consideran que el sanmartiniano "no es peronista, pero lo puso el partido y hay que apoyarlo".

Otro gremio importante de San Juan, el más grande en términos de representación de empleados estatales, UPCN, está en una situación grisácea. ¿Por qué? En reiteradas ocasiones, el secretario General José "Pepe" Villa insistió en demostraciones públicas de insatisfacción con el peronismo actual y con la dirigencia en particular. Recientemente, en una entrevista en el programa Paren las Rotativas, Villa señaló: "Los kirchneristas no me gustan. El partido está tomado por Cristina, que nunca nombró a Perón. Hay un alejamiento de los valores originales del movimiento. Hoy se privilegia la política de aparato antes que las necesidades reales de los trabajadores".

Asimismo, el histórico sindicalista elogió al gobernador Marcelo Orrego. "Nunca me hizo esperar. Me atiende mejor que los peronistas. Ya arreglé todo, aumento e inflación. Pero con el que mejor me llevo, es con el ministro de Hacienda", manifestó. Villa bisagrea entre ambos mundos. Es indudablemente peronista, pero tiene una cercanía clara al Gobierno provincial. Anteriormente, en otra entrevista, esa vez a Canal 13 de San Juan, Villa dio un pronóstico lapidario para el justicialismo: "Yo creo que pierden". No obstante, en el sindicalismo local hubo sectores que dudaron de un alineamiento del timonel de UPCN con el orreguismo. "Es peronista y nosotros no nos traicionamos", dijeron las fuentes, aunque es un comentario a relativizar teniendo en cuenta el comportamiento usual de la dirigencia del Partido Justicialista.

Un espectro gris similar al de UPCN existe en AOMA, el gremio de los obreros mineros. El secretario General, Iván Malla, no respondió llamados de este diario. Tampoco hubo declaraciones, ni en on ni en off, desde su entorno. Este diario accedió a la ruta de campaña de los candidatos de Por San Juan, con Fabián Martín a la cabeza. En el cronograma está planteado una visita del bloquista Federico Rizo a Albardón justamente a un salón de AOMA. ¿Malla abandonó el peronismo? No sería una expresión adecuada, pero probablemente abrió el juego. El líder de los obreros de la actividad minera en San Juan tuvo una estrecha relación el senador Sergio Uñac. Por ahora, no hubo definiciones políticas. En la CGT consideraron que continúa bajo el ala del senador, pero sin precisiones.

Al contrario de Malla, el secretario General de ASIJEMIN, Marcelo Mena, tiene un claro alineamiento con el uñaquismo. Incluso quiso ser parte de la lista a diputados nacionales, pero la rosca no prendió. El representante de los jerárquicos mineros es crítico del Gobierno nacional y banca la candidatura de Andino. Según las fuentes, alineamientos de la misma naturaleza existen en gremios mayormente vinculados al kirchnerismo como La Bancaria, de Waldo Gutiérrez, UDA, de Karina Navarro, el SATSAID, de Mario Quinteros, el SIDUNSJ, de Guadalupe Aguiar, y ADICUS, de Jaime Barcelona, que tiene una ligazón partidaria, a través del PTP, con la primera suplente de la lista, Edith Liquitay.

Otros tienen matices y prefieren considerarse como peronistas clásicos como es el caso de Luz y Fuerza, de Lilian Martín, y la UOM, de Martín Solazzo. Esos dos sindicatos respaldan la lista de Fuerza San Juan con reservas particulares a la conducción nacional de Cristina Kirchner. En tanto, el SEC, de Mirna Moral, "no tiene un acercamiento con nadie". Al menos eso expresó la secretaria General, que proviene de las huestes peronistas, ante la consulta de Tiempo.

Un planteo similar hizo el secretario General del SUOEM, Antonino D’Amico. "A título personal, aclaro que el Sindicato no se ocupa de la política partidista, sino de las políticas de Estado. Por eso, no opina sobre candidatos y cada persona es libre de votar según su conciencia. Por todas estas razones, destaco a figuras como Leandro N. Alem, Eva Duarte de Perón, al que considero el mejor presidente de todos los tiempos, el Dr. Arturo Umberto Illia, y a próceres como Sarmiento, San Martín, Belgrano, Moreno y Alberdi, entre otros. A partir de esto, se puede inferir a quién voy a votar y a quién no", respondió vía WhatsApp ante la pregunta de Tiempo. Luego, en una charla telefónica más extensa, aseguró que tiene en cuenta a Martín y a Andino, con los que tiene buena relación, pero que puede pesar su afiliación radical e inclinarse por el candidato oficialista.

El orreguismo tiene entre sus filas a un gremio novel. Los fundadores de Actuar, Rodolfo Colombo y Gustavo Usin, incorporaron al oficialismo al secretario General del sindicato de Seguridad Privada, Claudio Tapia (no confundir con Chiqui). El partido, en conjunto con Tapia, organizó un taller de marca personal y redes sociales en el Hotel Plaza.

Además, aunque siempre por lo bajo y con cuidado, fuentes calificadas aseguraron que UDAP, timoneado por Patricia Quiroga, tiene buena sintonía con el Gobierno provincial. Sin embargo, una buena relación en paritarias no necesariamente se traduce en una adhesión política. La secretaria General siempre se calificó a sí misma como "independiente" en varias oportunidades. De hecho, con ese discurso desbancó al kirchnerista Luis Lucero en las elecciones de abril del 2023. ¿Hay un alineamiento oficialista? En contraste, en abril de este 2025, Quiroga participó de una marcha de la CGT e incluso se la vio conversando con Eduardo Cabello. Naturalmente, desde el principal sindicato docente desmintieron cualquier tipo de jugada de índole política.