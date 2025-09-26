Nación confirmó el RIGI para Los Azules: es el primero aprobado en San Juan y en proyecto de cobre del país

El proyecto de cobre esta ubicado en el cordón Los Azules -de ahí su nombre- a 3.600 msnm en la cordillera frontal, a 80 kilómetros de Calingasta.

En la mañana de este viernes, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, confirmó la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Los Azules , impulsado por McEwen Copper en Calingasta . Se trata del primer emprendimiento de cobre en el país en acceder a este régimen especial, y el primero en San Juan.

Según detalló Caputo, la inversión prevista asciende a USD 2.700 millones, con un fuerte impacto económico y laboral: más de 3.500 empleos directos e indirectos y un aporte estimado de USD 1.100 millones anuales en exportaciones. Con esta aprobación, ya son ocho los proyectos avalados bajo el RIGI, que en conjunto representan inversiones por USD 15.700 millones.

image El posteo de Caputo por la aprobación del RIGI a Los Azules.

El aval nacional llega después de que McEwen Copper realizara en julio pasado una actualización de su propuesta para ingresar al RIGI. La empresa decidió unificar en una sola fase lo que originalmente había sido presentado en dos etapas, con el objetivo de agilizar los tiempos de análisis.

Michael Meding, gerente general de Los Azules y vicepresidente de McEwen Copper, explicó a Tiempo de San Juan que se trató de “una readecuación técnica y administrativa que unifica en una sola propuesta lo que originalmente había sido presentado en dos etapas. Ahora, todo el ciclo de vida del proyecto -desde la exploración avanzada, la finalización del estudio de factibilidad, la construcción y el inicio de operación- se encuentra integrado bajo un único plan de desarrollo por un total de USD 2.672 millones, canalizado a través de un solo VPU (Vehículo de Proyecto Único), conforme a los lineamientos del régimen”.

El directivo sostuvo además que esta decisión “representa una mejora sustancial en términos de planificación, previsibilidad y eficiencia, y refuerza el compromiso de Los Azules con el desarrollo responsable del cobre, alineado con altos estándares de sostenibilidad y con una fuerte impronta de valor agregado local”.

La gran promesa de cobre en Calingasta

Ubicado a 80 kilómetros de la ciudad de Calingasta y a 6 kilómetros de la frontera con Chile, Los Azules recibió en diciembre de 2024 la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte del Gobierno de San Juan, tras un riguroso análisis técnico realizado por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).

En febrero de 2025, la compañía había presentado su primera propuesta de ingreso al RIGI en dos fases. Una es de exploración, factibilidad y preconstrucción por USD 227 millones, y otra de construcción por USD 2.445 millones, que luego fueron consolidadas en una única iniciativa.

Según su plan de desarrollo, Los Azules apunta a finalizar el estudio de factibilidad en el mediano plazo, iniciar la construcción en 2026 y alcanzar su primera producción hacia fines de 2029. El proyecto prevé una capacidad productiva instalada de 175.000 toneladas anuales de cátodos de cobre durante una vida útil estimada de 27 años.

Lo más relevante es que será el primer proyecto en Argentina en producir cátodos de cobre en el mismo sitio, mediante un proceso hidrometalúrgico que elimina la necesidad de fundición.