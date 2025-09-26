La curiosa estabilidad del dólar en San Juan: mientras el oficial fluctúa, el blue suma la tercera jornada cotizando $1.450

Termina una semana que fue más que significante para las expectativas macroeconómicas argentinas. Lejos parece haber quedado el impacto negativo que generaron el resultado de las elecciones en Buenos Aires en los mercados y en el dólar . Sumado al anuncio del Tesoro de los Estados Unidos, la divisa extranjera bajó a valores inferiores a la banda, donde se mantiene en algunos casos, mientras que en San Juan el blue no ha registrado cambios por tercer día consecutivo.

Por estas horas, el d ólar oficial cotiza $1.305 para la compra y $1.355 para la venta. Si lo comparamos con los valores al cierre del jueves, se registra un incremento de $10. Un detalle a tener en cuenta que básicamente durante los últimos tres días las variaciones han sido promedio $20 al alza y a la baja.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña se encuentra en $1.390 para la compra y $1.400 para la venta. En el caso de San Juan, conforme informa el sitio DolarSanJuan.com, la cotización se encuentra en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta, mismo valor que viene registrando desde el miércoles.

image

Mientras tanto el dólar MEP cotiza por estas horas a $1.378,64 para la compra y $1.381,54 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.305 / compra $1.355

Banco Supervielle - venta $1.322 / compra $1.372

Banco BBVA - venta $1.305 / compra $1.360

Banco Columbia - venta $1.325 / compra $1.370

Banco Santander - venta $1.320 / compra $1.370

Banco ICBC - venta $1.315 / compra $1.370

Banco Galicia - venta $1.295 / compra $1.335

Banco Macro - venta $1.310 / compra $1.370

Banco de San Juan - venta $1.305 / compra $1.365

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)