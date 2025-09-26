Revisamos el teléfono de Gabriel Castro, candidato a diputado nacional: charla familiar, emoji favorito y fútbol

Gabriel Castro, candidato a diputado suplente de la lista del frente Fuerza San Juan se prepara para las elecciones del 26 de octubre y recibió a Paren en Off para mostrar algunos de los aspectos más ocultos de su vida diaria.

Paren en Off Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

Paren en Off Héctor Bastías, el candidato de Evolución Liberal, mostró su WhatsApp y habló de Milei, el amor y el fútbol

El abogado nos recibió en su estudio de Capital para charlar sobre la campaña de cara a las legislativas y nos permitió bucear entre sus últimas conversaciones de WhatsApp, esas que lo pintan en su perfil más íntimo y que no muchos conocen.

Castro mostró la charla en el grupo familiar donde la creencia y devoción por la Difunta Correa quedaron en evidencia. También eligió algunos de sus emojis favoritos para todos los días, los memes que más lo representan y mostró cuáles son esos que elige cuando de gastada futbolera se trata. También, se animó a calificar al gobierno de Javier Milei con un gesto virtual bastante picante.

Si querés conocer más sobre Gabriel Castro, mirá el siguiente video: