viernes 26 de septiembre 2025

Paren en Off

Revisamos el teléfono de Gabriel Castro, candidato a diputado nacional: charla familiar, emoji favorito y fútbol

El candidato que ocupa un lugar en la lista de suplentes del frente Fuerza San Juan abrió su teléfono para Paren en Off y mostró un poco de su cotidianeidad, charlas con amigos, familia y los emojis que lo caracterizan. Conocelo acá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gabriel Castro, candidato a diputado suplente de la lista del frente Fuerza San Juan se prepara para las elecciones del 26 de octubre y recibió a Paren en Off para mostrar algunos de los aspectos más ocultos de su vida diaria.

El abogado nos recibió en su estudio de Capital para charlar sobre la campaña de cara a las legislativas y nos permitió bucear entre sus últimas conversaciones de WhatsApp, esas que lo pintan en su perfil más íntimo y que no muchos conocen.

Castro mostró la charla en el grupo familiar donde la creencia y devoción por la Difunta Correa quedaron en evidencia. También eligió algunos de sus emojis favoritos para todos los días, los memes que más lo representan y mostró cuáles son esos que elige cuando de gastada futbolera se trata. También, se animó a calificar al gobierno de Javier Milei con un gesto virtual bastante picante.

Si querés conocer más sobre Gabriel Castro, mirá el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOff ¿Qué esconde el WhatsApp de Gabriel Castro? El candidato a diputado suplente por Fuerza San Juan abrió su celular para **Paren en Off**: charlas familiares, emojis favoritos, gastadas futboleras y hasta un gesto picante sobre el gobierno de Milei. Mirá el video completo y conocé su costado más íntimo. #ParenEnOff #Elecciones2025 #SanJuan #GabrielCastro"
