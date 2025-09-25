Héctor Bastías, el candidato de Evolución Liberal, mostró su WhatsApp y habló de Milei, el amor y el fútbol

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Evolución Liberal en San Juan, Héctor Mauricio Bastías , compartió en exclusiva para Paren en Off detalles íntimos y políticos. Bastías, que es gastronómico y comenzó a vincularse con la política desde su rol de empresario, mostró su última conversación de WhatsApp con su esposa, con quien lleva más de una década de relación, y aseguró que ella es su mayor apoyo en la campaña.

El dirigente también reveló los emojis que no le fallan: el que elige cuando sopla el viento Zonda en la provincia, y el que usa cada vez que se prende en las clásicas gastadas futboleras con amigos y colegas. Entre risas, dijo que esos pequeños íconos ya son parte de su sello personal.

En el terreno político, Bastías opinó sobre la gestión de Javier Milei. Si bien marcó coincidencias en algunos lineamientos, cuestionó decisiones económicas que, según él, no han beneficiado a los sanjuaninos.

Si querés conocer más sobre el candidato, mirá el siguiente video.