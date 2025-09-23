martes 23 de septiembre 2025

Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra

La candidata a diputada nacional por Ideas de la Libertad compartió un momento de su vida diaria en Pocito: el paseo con su perrita Lisandra, donde habló de familia, política y el rol de las mujeres en la transformación del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 12.30.11 AM

En el marco de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las elecciones legislativas 2025, acompañamos a Nery Mingolla, candidata a diputada nacional en segundo término por Ideas de la Libertad y vicepresidenta del partido, en una de sus rutinas más cotidianas: pasear a su perrita Lisandra.

El recorrido se realizó en Pocito, por un espacio verde que los propios vecinos de la zona acondicionaron y que Mingolla suele visitar a diario. Además de su rol político, Mingolla es profesora y madre de dos hijas. En la charla destacó la importancia de involucrarse en la vida pública, sobre todo incitó a las mujeres a tener relevancia en la política.

image

Entre la cercanía con sus vecinos, su compromiso con su partido y la rutina compartida con su familia, la candidata mostró un costado íntimo y sencillo que la acompaña en paralelo a la campaña electoral.

