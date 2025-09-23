martes 23 de septiembre 2025

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

El hecho ocurrió en Rivadavia y generó un fuerte debate en redes sociales: la joven discutió con un policía y pidió a su amiga que grabara la escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viral

Un control de tránsito en calle Ignacio de la Roza, en Rivadavia, terminó con una fuerte discusión que rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio tuvo como protagonistas a dos jóvenes, una de ellas supuestamente abogada, que circulaban en una camioneta Ford Bronco y fueron demoradas por la Policía.

La conductora, que aseguró ser abogada, intentó dejar el vehículo estacionado y retirarse caminando, pero fue frenada por un efectivo de la división Tránsito. La situación quedó registrada en un video que encendió la polémica.

Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”, le advirtió el policía, mientras la joven pedía a su amiga que registrara la escena con el celular: “Guadalupe, filmame. No entiendo cuál es el problema”.

En medio de la tensión, un transeúnte también intervino para respaldar al agente: Hágale caso, yo soy un ciudadano. No se tiene que ir. Se está negando a un control policial”, se escucha decir en la grabación.

El video rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones en las redes sociales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral Un control de tránsito en calle Ignacio de la Roza, en Rivadavia, terminó con una fuerte discusión que rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio tuvo como protagonistas a dos jóvenes, una de ellas supuestamente abogada, que circulaban en una camioneta Ford Bronco y fueron demoradas por la Policía. La conductora, que aseguró ser abogada, intentó dejar el vehículo estacionado y retirarse caminando, pero fue frenada por un efectivo de la división Tránsito. La situación quedó registrada en un video que encendió la polémica. “Guadalupe, filmame. No entiendo cuál es el problema", le dijo a su amiga. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #sanjuan #abogada #tiempodesanjuan"
Por Pablo Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
