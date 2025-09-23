Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Se dieron a conocer detalles impactantes sobre el trágico incendio ocurrido en la madrugada de este martes en la localidad de La Chimbera, en 25 de Mayo ; donde lamentablemente falleció una niña de 7 años.

Se dio a conocer que la familia era oriunda de Mendoza y que están en esa propiedad hace 6 o 7 meses. Según los vecinos, estos estaban usurpando y también detallaron que hace unos tres días le cortaron la luz ; por tal razón se estaban iluminando con velas.

Este lunes se dio a conocer que la madre de la menor fallecida y su padre fueron procesados por la justicia federal sanjuanina por ser miembros de una megabanda de droga que operada desde el interior del penal de Chimbas.

El padre de la víctima fatal se llama Cristian Jesús Latorre. Según la causa federal, durante los allanamientos, en la celda 101 de Latorre se secuestraron 47 gramos de cocaína.

Toda la documentación de la familia se perdió en el incendio, o por lo menos anoche no fue hallada. La identificación de la familia no está confirmada, pero con los dichos de los lugareños, la madre de la menor se llama Danisa Abeiro. Desde la Justicia expresaron que estaban tratando de comunicarse con sus familiares de la vecina provincia.

Otro de los datos que dieron a conocer es que en esta vivienda hubo un procedimiento policial hace un tiempo. Por una causa federal, un hombre quedó preso -padre de los menores- y ahora se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial.

El incendio comenzó alrededor de la 1:40. Con lo recolectado hasta ahora, la menor de 7 años -al parecer- fue la que se percató del incendio y le avisó a su mamá. La mujer se levantó de su cama y rescató al bebé de 1 año. Después ingresó al domicilio para sacar a su otra hija, pero no pudo rescatarla y sufrió diferentes quemaduras.

Esta mujer se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga y sufrió quemaduras de 2do y 3er grado en 50 por ciento de su cuerpo. Se desconoce en que partes, ya que el último parte médico no está en manos de la Justicia.

Bomberos iba a trabajar a primera hora de este martes para realizar las pericias correspondientes, ya que la casa quedó inhabitable y corría riesgo de derrumbe. Por lo primero que se dio a conocer, el incendio habría iniciado por una vela.

La causa recayó en manos del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales y los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo.