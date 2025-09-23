Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Detalles Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Madrugada trágica Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Con el correr de las horas salieron a luz más detalles. Uno de ellos, es que se empezó a especular que este incendio fue intencional por esta causa de droga. Ante la magnitud de estos dichos, los investigadores salieron a hablar sobre esta terrible hipótesis.

Expresaron que con las primeras pruebas se trata de un accidente doméstico. Pesquisas dijeron a Tiempo de San Juan, que Danisa Abeiro -madre de la menor fallecida- habló unos 20 minutos con una vecina y en ningún momento dijo que fue por algo intencional, o que escuchó un ruido raro. Por tal razón estaría casi descartada esta teoría.

Como así también dijeron que todo habría comenzado por una vela, ya que la familia se estaba iluminando con este objeto ya que no tenía suministro de luz desde hace tres días.

Esta es la menor que perdió la vida en el trágico incendio de 25 de Mayo

La imagen y el pedido desesperado de los familiares

La hermana de Danisa, Melina Abigail, escribió en redes sociales sobre el incendio y expresó que necesita ayuda para solventar los gastos del velorio de su sobrina. Además, dio a conocer una impactante imagen donde se ve a Danisa internada.

Esta mujer se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga con el 50 por ciento de su cuerpo quemado. Las quemaduras son de 2do y 3er grado informaron desde la Justicia.

El pedido de la familia: