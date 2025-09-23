martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

La mama de la menor de 7 años que perdió la vida, es parte de la banda que fue procesada por una causa federal de drogas. El padre ahora se encuentra preso. Qué se dice sobre la hipótesis de que fue un incendio intencional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
552613991_1522915609155196_6367948906056172704_n
Lee además
muere una nena de 7 anos tras un terrible incendio en 25 de mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
incendio tragico en 25 de mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga
Detalles

Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Con el correr de las horas salieron a luz más detalles. Uno de ellos, es que se empezó a especular que este incendio fue intencional por esta causa de droga. Ante la magnitud de estos dichos, los investigadores salieron a hablar sobre esta terrible hipótesis.

image

Expresaron que con las primeras pruebas se trata de un accidente doméstico. Pesquisas dijeron a Tiempo de San Juan, que Danisa Abeiro -madre de la menor fallecida- habló unos 20 minutos con una vecina y en ningún momento dijo que fue por algo intencional, o que escuchó un ruido raro. Por tal razón estaría casi descartada esta teoría.

Como así también dijeron que todo habría comenzado por una vela, ya que la familia se estaba iluminando con este objeto ya que no tenía suministro de luz desde hace tres días.

Esta es la menor que perdió la vida en el trágico incendio de 25 de Mayo

552613991_1522915609155196_6367948906056172704_n

La imagen y el pedido desesperado de los familiares

La hermana de Danisa, Melina Abigail, escribió en redes sociales sobre el incendio y expresó que necesita ayuda para solventar los gastos del velorio de su sobrina. Además, dio a conocer una impactante imagen donde se ve a Danisa internada.

552994509_1522915565821867_2850199763176181022_n

Esta mujer se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga con el 50 por ciento de su cuerpo quemado. Las quemaduras son de 2do y 3er grado informaron desde la Justicia.

El pedido de la familia:

Captura de pantalla 2025-09-23 104331
Temas
Seguí leyendo

Confirman condena por violación en el caso de la pericia polémica sobre el tamaño de sus partes íntimas

Orrego entregó 376 computadoras a docentes de Sarmiento y 25 de Mayo e inauguró una escuela en Cochagual

En 25 de Mayo, Orrego puso en valor la ampliación del centro de salud que beneficiará a más de 2.600 vecinos

Es menor de edad y golpeó a una mujer para robarle el celular

Reparaba el techo de un corral y se cayó de dos metros: terminó hospitalizado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

La disputa de dos facciones de la barra de San Martín dejó un baleado, un detenido y seis prófugos

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere una nena de 7 anos tras un terrible incendio en 25 de mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave
Ícono de San Juan

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va
En Capital

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra