Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Después de que se diera a conocer la noticia del incendio donde murió una nena de 7 años en 25 de Mayo, se dio a conocer que los padres son miembros de una banda criminal en una causa de droga.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La mama de la menor de 7 años que perdió la vida, es parte de la banda que fue procesada por una causa federal de drogas. El padre ahora se encuentra preso. Qué se dice sobre la hipótesis de que fue un incendio intencional.
Después de que se diera a conocer la noticia del incendio donde murió una nena de 7 años en 25 de Mayo, se dio a conocer que los padres son miembros de una banda criminal en una causa de droga.
Con el correr de las horas salieron a luz más detalles. Uno de ellos, es que se empezó a especular que este incendio fue intencional por esta causa de droga. Ante la magnitud de estos dichos, los investigadores salieron a hablar sobre esta terrible hipótesis.
Expresaron que con las primeras pruebas se trata de un accidente doméstico. Pesquisas dijeron a Tiempo de San Juan, que Danisa Abeiro -madre de la menor fallecida- habló unos 20 minutos con una vecina y en ningún momento dijo que fue por algo intencional, o que escuchó un ruido raro. Por tal razón estaría casi descartada esta teoría.
Como así también dijeron que todo habría comenzado por una vela, ya que la familia se estaba iluminando con este objeto ya que no tenía suministro de luz desde hace tres días.
La hermana de Danisa, Melina Abigail, escribió en redes sociales sobre el incendio y expresó que necesita ayuda para solventar los gastos del velorio de su sobrina. Además, dio a conocer una impactante imagen donde se ve a Danisa internada.
Esta mujer se encuentra internada en el Hospital Marcial Quiroga con el 50 por ciento de su cuerpo quemado. Las quemaduras son de 2do y 3er grado informaron desde la Justicia.
El pedido de la familia: