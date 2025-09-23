Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson

Condenaron al delincuente que amenazó con un cuchillo a un adolescente de 14 años en Rawson, le robó el celular y luego fue apresado. El ladrón logró que le cambiaran la calificación del delito y así recibió una pena leve, pero, como tenía una condena anterior, lo enviaron al penal de Chimbas.

Axel Nicolás Ortega Valdez , de 24 años, recibió este lunes la condena de 1 año y 2 meses de prisión efectiva por ese hecho luego del juicio abreviado al que arribaron el fiscal Fernando Bonomo y su defensora, la abogada María Filomena Noriega . Llegaron a ese acuerdo a raíz de que le atribuyeron el delito de robo simple en grado de tentativa y no robo agravado por el uso de arma, dado que esto último no logró a concretarlo. Si lo condenaban por este último delito, podría haber sido condenado con hasta 4 años y 6 meses de cárcel, aclaró un funcionario.

image El fiscal Fernando Bonomo, de Flagrancia.

De todas formas, lo complicó la condena que cargaba. Ortega Valdez había salido del Servicio Penitenciario Provincial en julio último tras cumplir la pena por otro delito. Por esa razón el juez de Flagrancia, Ricardo Grossi, lo declaró reincidente y ordenó que esta última pena fuese de cumplimiento efectivo, según fuentes judiciales.

El violento episodio ocurrió la noche del lunes 15 de septiembre en la esquina de las calles Ingeniero Krause y Torino, en Rawson. El joven de 14 años caminaba por la zona cuando fue interceptado por Ortega Valdez, quien lo sorprendió sacando un cuchillo y exigiéndole que le entregara el celular. El chico, atemorizado, no pudo resistirse y entregó el aparato.

Minutos después, tras el rápido aviso de la víctima y vecinos, los policías del Comando Sur montaron un operativo y lograron detener al asaltante en la intersección de las calles Dr. Ortega y Santa Rosa, también en Rawson, recuperando el teléfono robado. Ese fue el hecho que lo llevó otra vez a tribunales y terminó con la nueva condena que ahora deberá cumplir tras las rejas en el penal de Chimbas.