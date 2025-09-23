Reparaba el techo de un corral y se cayó de dos metros: terminó hospitalizado

Un accidente doméstico ocurrido durante la madrugada de este martes movilizó a personal de salud en San Juan. El hecho se registró a las 04:48 horas , cuando Raúl José María Correa, de 32 años , sufrió una caída mientras realizaba reparaciones en el techo de un corral ubicado en el exterior de su vivienda.

Según informaron las autoridades, el hombre se encontraba trabajando a menos de dos metros de altura cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo, golpeándose en la zona de las costillas contra un palo que estaba en el piso.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 8.03.30 AM (1)

Correa fue asistido en primera instancia en el hospital departamental y luego derivado al Hospital Rawson, donde se le practicaron estudios médicos para evaluar la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, los profesionales descartaron fracturas.

El paciente permanece en observación y su estado de salud es estable y fuera de peligro.