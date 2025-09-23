martes 23 de septiembre 2025

En Caucete

Reparaba el techo de un corral y se cayó de dos metros: terminó hospitalizado

El hombre, de 32 años, cayó sobre un palo y se golpeó en la zona de las costillas. Fue asistido en el hospital departamental y después derivado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 8.03.30 AM
WhatsApp Image 2025-09-23 at 8.03.30 AM (1)

Un accidente doméstico ocurrido durante la madrugada de este martes movilizó a personal de salud en San Juan. El hecho se registró a las 04:48 horas, cuando Raúl José María Correa, de 32 años, sufrió una caída mientras realizaba reparaciones en el techo de un corral ubicado en el exterior de su vivienda.

Según informaron las autoridades, el hombre se encontraba trabajando a menos de dos metros de altura cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo, golpeándose en la zona de las costillas contra un palo que estaba en el piso.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 8.03.30 AM (1)

Correa fue asistido en primera instancia en el hospital departamental y luego derivado al Hospital Rawson, donde se le practicaron estudios médicos para evaluar la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, los profesionales descartaron fracturas.

El paciente permanece en observación y su estado de salud es estable y fuera de peligro.

