Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

San Juan amaneció con la peor de las noticias este martes. Una niña de tan solo 7 años falleció producto de un incendio en su casa en 25 de Mayo y también resultados heridos su hermanito de 1 año y su mamá de 24 años , identificada como Danisa Abeiro.

Se descarta totalmente que el inicio del incendio haya sido por un cortocircuito o algo eléctrico , ya que esta familia no contaba con este servicio. Aparentemente hubo un mal uso de velas, que utilizaba la familia para darse iluminación.

Este terrible hecho ocurrió por calle Ruperto Martínez y calle 25, en la localidad de La Chimbera en el departamento 25 de Mayo. Sobre la madre se sabe que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, en un 50 por ciento. Y sobre el bebé habría sufrido intoxicación con monóxido de carbono, ahora se encuentra internada, expresaron fuentes del caso.

El incendio habría sido tipo 1 de la madrugada.

Al lugar llegó personal de Bomberos y sofocó el incendio. En el interior encontraron a la pequeña de 7 años ya sin signos vitales. En el lugar también trabajó personal de División Científica y trasladó a la menor a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Oficialmente se conoce cuál fue el inicio del incendio. A prima facie, las pesquisas confirmaron que la familia no contaba con energía eléctrica. Por tal razón, creen que el mal funcionamiento de las velas -que usaban para iluminarse- o un pequeño fuego haya provocado las llamas.

Ante las dudas, la casa quedó resguardada por la policía y los trabajos pertinentes para confirmar las dudas comenzará a primera hora de este martes, con la luz natural.

El caso recayó en manos del fiscal Sebastián Gómez de UFI Delitos Especiales N°5. En este lugar también trabajó personal de la Brigada Policial de Delitos Especiales y comisaría jurisdiccional.