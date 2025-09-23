martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

El histórico local de Pipo Parrillada, que durante décadas fue un emblema gastronómico de San Juan, fue demolido. Se fue un espacio lleno de historias, aromas y recuerdos. Mientras tanto, trabajan para reacondicionar el terreno, sin grandes certezas sobre lo que ocurrirá en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b9cf44a2-fa3e-4a1f-9256-d301594df58d

La esquina de San Luis y Avenida Rawson, que durante décadas albergó los aromas y la calidez de Pipo Parrillada, ahora luce despojada de su histórica impronta. No quedan restos del mítico local, y el terreno, cercado, sigue siendo reacondicionado mientras los sanjuaninos recuerdan un espacio que marcó generaciones. Hasta el momento, se desconoce qué futuro tendrá esta intersección tan emblemática de la ciudad.

Lee además
Acompañado de amigos, Pipo cantó el último tango en la parrillada. Fotos: Leandro Porcel.
Cierra un clásico

El último tango de Pipo en la mítica parrillada sanjuanina
El abrazo del alma entre Pipo y su hija Patricia. Me emocionás, le dijo a su padre. Foto: Leandro Porcel.
Cierra la mítica parrillada

El detrás de escena de una noche inolvidable y llena de anécdotas en el templo de Pipo

El cierre de Pipo Parrillada había sido anunciado a fines de mayo por el propio Felipe Eduardo “Pipo” Flores, el rostro y alma del negocio que se convirtió en un emblema gastronómico local. La última noche del restaurante fue el sábado 7 de junio, jornada en la que clientes pudieron despedirse degustando los clásicos de la casa, en un ambiente cargado de recuerdos y gratitud.

image
image

Durante cinco décadas, la parrillada de Pipo se consolidó no solo por la calidad de su comida, sino también por la cercanía y amabilidad de su fundador. Cada mesa, cada charola de carne humeante, cada risa compartida, formaron parte de una historia que traspasó generaciones. El local no era solo un lugar para comer: era un punto de encuentro, un espacio de amistad, celebración y encuentros casuales que dejaron huella en los sanjuaninos.

Flores, criado en Concepción y con una historia marcada por el esfuerzo y la dedicación, recordó con emoción el camino recorrido. Su paso por Estados Unidos, los trabajos de juventud y la apuesta por la gastronomía sanjuanina lo llevaron a crear un negocio que trascendió el simple hecho de servir comida: Pipo Parrillada se convirtió en un símbolo de la ciudad, con visitas de políticos, figuras nacionales y turistas internacionales.

Embed - Pipo anuncia el cierre de su parrillada con un sinfín de anécdotas

Uno de los grandes aportes de Pipo a la gastronomía local fue la popularización de la punta de espalda. Antes relegada al puchero, Flores descubrió su potencial en la parrilla, desarrollando una técnica que la volvió jugosa y sabrosa, un sello que definió su cocina y que aún hoy los clientes recuerdan con nostalgia.

A pesar de la demolición y el cierre definitivo del local, Pipo no ve esta etapa como un adiós total. Planea disfrutar de su tiempo libre, seguir conectado con la música y los amigos, y no descarta volver al ruedo de alguna manera. Su legado, la impronta de su parrilla y el recuerdo de la punta de espalda permanecen vivos en la memoria colectiva de San Juan.

El último tango de Pipo

En mayo pasado, ‘Pipo’ abrió las puertas de su parrillada, y lejos de querer que la despedida de su negocio sea llena de tristeza, aceptó la propuesta de Tiempo de San Juan y cantó un tango, más exactamente el último tango. Predispuesto al 100%, el empresario estuvo acompañado de reconocidos músicos como ‘Pancho’ Godoy, ‘Tucho’ Novaro y ‘Quique’ Gutiérrez para homenajear y agradecer a sus amigos por estar siempre presentes con él y compartir noches inolvidables en su local.

No eligió cualquier tema. Optó por la emotiva “Amigos que yo quiero” de Edmundo Rivero. ¿Por qué motivo? “La amistad, no existe cosa más perfecta”, dijo como introducción al canto.

Embed - El último tango de Pipo en su célebre parrillada
Temas
Seguí leyendo

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Un empresa relacionada con San Juan construirá un Parque Fotovoltaico en San Luis para abastecer 80.000 hogares

Las medidas de Milei dividen a los empresarios sanjuaninos

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con US$4.000 millones

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Una de las pizzerías más famosas de Recoleta apostó a la pizza con pistacho sanjuanino

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Milei implementó medidas para las exportaciones y además logró un contundente apoyo de Trump desde Estados Unidos. Así bajó el precio del dólar y mejoraron acciones y bonos. 
Repercusiones en San Juan

Las medidas de Milei dividen a los empresarios sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Te Puede Interesar

Una cámara grabó los últimos segundos de vida del empresario sanjuanino asesinado en Mendoza
Clave

Una cámara grabó los últimos segundos de vida del empresario sanjuanino asesinado en Mendoza

Por Luz Ochoa
El presidente Milei implementó medidas para las exportaciones y además logró un contundente apoyo de Trump desde Estados Unidos. Así bajó el precio del dólar y mejoraron acciones y bonos. 
Repercusiones en San Juan

Las medidas de Milei dividen a los empresarios sanjuaninos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Foto gentileza: De Zurda Jáchal.
Liga de Jáchal

"Sueño con el accidente, pero quiero volver a jugar": habló el futbolista jachallero que sufrió una grave lesión en un partido

Tras la reunión con Trump, un medio nacional aseguró que Milei dará de baja el Radiotelescopio chino de Calingasta
Impacto local

Tras la reunión con Trump, un medio nacional aseguró que Milei dará de baja el Radiotelescopio chino de Calingasta