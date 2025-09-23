Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

La esquina de San Luis y Avenida Rawson, que durante décadas albergó los aromas y la calidez de Pipo Parrillada , ahora luce despojada de su histórica impronta. No quedan restos del mítico local, y el terreno, cercado, sigue siendo reacondicionado mientras los sanjuaninos recuerdan un espacio que marcó generaciones. Hasta el momento, se desconoce qué futuro tendrá esta intersección tan emblemática de la ciudad.

Cierra la mítica parrillada El detrás de escena de una noche inolvidable y llena de anécdotas en el templo de Pipo

El cierre de Pipo Parrillada había sido anunciado a fines de mayo por el propio Felipe Eduardo “Pipo” Flores, el rostro y alma del negocio que se convirtió en un emblema gastronómico local. La última noche del restaurante fue el sábado 7 de junio, jornada en la que clientes pudieron despedirse degustando los clásicos de la casa, en un ambiente cargado de recuerdos y gratitud.

image

image

Durante cinco décadas, la parrillada de Pipo se consolidó no solo por la calidad de su comida, sino también por la cercanía y amabilidad de su fundador. Cada mesa, cada charola de carne humeante, cada risa compartida, formaron parte de una historia que traspasó generaciones. El local no era solo un lugar para comer: era un punto de encuentro, un espacio de amistad, celebración y encuentros casuales que dejaron huella en los sanjuaninos.

Flores, criado en Concepción y con una historia marcada por el esfuerzo y la dedicación, recordó con emoción el camino recorrido. Su paso por Estados Unidos, los trabajos de juventud y la apuesta por la gastronomía sanjuanina lo llevaron a crear un negocio que trascendió el simple hecho de servir comida: Pipo Parrillada se convirtió en un símbolo de la ciudad, con visitas de políticos, figuras nacionales y turistas internacionales.

Embed - Pipo anuncia el cierre de su parrillada con un sinfín de anécdotas

Uno de los grandes aportes de Pipo a la gastronomía local fue la popularización de la punta de espalda. Antes relegada al puchero, Flores descubrió su potencial en la parrilla, desarrollando una técnica que la volvió jugosa y sabrosa, un sello que definió su cocina y que aún hoy los clientes recuerdan con nostalgia.

A pesar de la demolición y el cierre definitivo del local, Pipo no ve esta etapa como un adiós total. Planea disfrutar de su tiempo libre, seguir conectado con la música y los amigos, y no descarta volver al ruedo de alguna manera. Su legado, la impronta de su parrilla y el recuerdo de la punta de espalda permanecen vivos en la memoria colectiva de San Juan.

El último tango de Pipo

En mayo pasado, ‘Pipo’ abrió las puertas de su parrillada, y lejos de querer que la despedida de su negocio sea llena de tristeza, aceptó la propuesta de Tiempo de San Juan y cantó un tango, más exactamente el último tango. Predispuesto al 100%, el empresario estuvo acompañado de reconocidos músicos como ‘Pancho’ Godoy, ‘Tucho’ Novaro y ‘Quique’ Gutiérrez para homenajear y agradecer a sus amigos por estar siempre presentes con él y compartir noches inolvidables en su local.

No eligió cualquier tema. Optó por la emotiva “Amigos que yo quiero” de Edmundo Rivero. ¿Por qué motivo? “La amistad, no existe cosa más perfecta”, dijo como introducción al canto.