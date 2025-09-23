El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con US$4.000 millones

El Grupo Banco Mundial anunció este martes que está acelerando su apoyo a la Argentina, combinando financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$ 4.000 millones en los próximos meses en respaldo de la agenda de reformas del gobierno argentino y su plan económico.

El organismo financiero hizo el anuncio minutos después de la reunión entre el Presidente Javier Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump , en el marco de las negociaciones en Nueva York para obtener un respaldo financiero que le permita afrontar los vencimientos de deuda con los bonistas privados en el 2026.

El paquete del Banco Mundial apuntará a motores clave de competitividad: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes.

"Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial", señaló la entidad en un comunicado.

