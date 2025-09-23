El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

El arribo de Javier Milei a Estados Unidos en sintonía con la medida sobre las retenciones de granos y otros productos del campo están generando su impacto en la cotización del dólar. Con un retroceso del 6% en el valor del dólar cripto este martes, se anticipa una jornada de baja, y eso reflejan las cotizaciones nacionales y en San Juan.

Mercado cambiario Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

El dólar oficial se ubica en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta. Un detalle no menor es que, con los valores actuales de cotización, la moneda estadounidense perforó el piso de la banda flotante establecida por el Gobierno nacional, que es de $1.400. En la jornada se calcula un descenso del precio del casi -4%.

En el caso del dólar blue en la city porteña, el mismo se encuentra en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Si tomamos la cotización del blue en San Juan, la compra se ubica en $1.360 para la compra y $1.450 para la venta, según el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, el blue logra valores "estables" en la provincia, tras haber estado a nada de los $1.600.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, cotiza en $1.373,76 para la compra y $1.374,38 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.325 / compra $1.375

Banco Supervielle - venta $1.332 / compra $1.382

Banco BBVA - venta $1.325 / compra $1.380

Banco Columbia - venta $1.335 / compra $1.380

Banco Santander - venta $1.335 / compra $1.385

Banco ICBC - venta $1.320 / compra $1.370

Banco Galicia - venta $1.340 / compra $1.400

Banco Macro - venta $1.340 / compra $1.390

Banco de San Juan - venta $1.315 / compra $1.375

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)