martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Se anticipaba otra jornada de bajas en la moneda estadounidense, debido a las medidas nacionales sobre las retenciones y las expectativas del encuentro Milei-Trump. El detalle de las cotizaciones del martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar
dolar

El arribo de Javier Milei a Estados Unidos en sintonía con la medida sobre las retenciones de granos y otros productos del campo están generando su impacto en la cotización del dólar. Con un retroceso del 6% en el valor del dólar cripto este martes, se anticipa una jornada de baja, y eso reflejan las cotizaciones nacionales y en San Juan.

Lee además
baja el dolar: el blue cayo a $1.520 en san juan y el oficial tambien retrocedio
Mercado cambiario

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió
el dolar cierra la semana en san juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

El dólar oficial se ubica en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta. Un detalle no menor es que, con los valores actuales de cotización, la moneda estadounidense perforó el piso de la banda flotante establecida por el Gobierno nacional, que es de $1.400. En la jornada se calcula un descenso del precio del casi -4%.

En el caso del dólar blue en la city porteña, el mismo se encuentra en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Si tomamos la cotización del blue en San Juan, la compra se ubica en $1.360 para la compra y $1.450 para la venta, según el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, el blue logra valores "estables" en la provincia, tras haber estado a nada de los $1.600.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, cotiza en $1.373,76 para la compra y $1.374,38 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.325 / compra $1.375
  • Banco Supervielle - venta $1.332 / compra $1.382
  • Banco BBVA - venta $1.325 / compra $1.380
  • Banco Columbia - venta $1.335 / compra $1.380
  • Banco Santander - venta $1.335 / compra $1.385
  • Banco ICBC - venta $1.320 / compra $1.370
  • Banco Galicia - venta $1.340 / compra $1.400
  • Banco Macro - venta $1.340 / compra $1.390
  • Banco de San Juan - venta $1.315 / compra $1.375

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Aceite y harina, los primeros en sentir la suba del dólar en San Juan: cuánto aumentaron

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con US$4.000 millones

Una de las pizzerías más famosas de Recoleta apostó a la pizza con pistacho sanjuanino

El Gobierno también extendió la quita temporal de retenciones a las carnes bovinas y avícolas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pizza de pistacho de Los Maestros (foto de Instagram de Los Maestros). 
Orgullo local

Una de las pizzerías más famosas de Recoleta apostó a la pizza con pistacho sanjuanino

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson
Condena

Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Evalúan cómo restaurar el Monumento al Deporte que nuevamente vandalizado, esta vez, con aerosol.
Patrimonio

Tras el último acto de vandalismo contra el Monumento al Deporte, qué harán las autoridades

¿Reconciliación con el PJ?: Castañeda le abrió las puertas de su casa a Andino
Calingasta unida

¿Reconciliación con el PJ?: Castañeda le abrió las puertas de su casa a Andino