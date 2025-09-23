martes 23 de septiembre 2025

Reacciones financieras

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

El riesgo país perfora los 1.000 mientras los bonos saltan un 11%. Las primeras reacciones financieras tras el encuentro de Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.

Por Celeste Roco Navea
image

Una nueva jornada que representa una bocanada de oxígeno para los instrumentos argentinos en el extranjero se vive por estas horas, tras las reacciones del mercado al encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos y el apoyo del presidente estadounidense al mandatario nacional. Sucede que el riesgo país perforó los 1.000, mientras suben los bonos nacionales en dólares.

Tras el encuentro, los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extienden rebote y avanzan hasta 11%. El S&P Merval en pesos y medido en dólares sube.

En ese marco, los títulos en dólares escalan hasta 11,1% encabezados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030 (+9,3%), el Bonar 2041 (+8,5%), el Global 2046 (+8,3%), el Global 2029 (+7,1%), y el Bonar 2035 (+6,8%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cede 11,5% a 964 puntos básicos.

La reunión entre el presidente argentino y su par estadounidense duró menos de 15 minutos, el magnate afirmó tras el encuentro que "Javier Milei ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso", destacó la baja de la inflación y cerró el mensaje con un espaldarazo: "Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!".

image

El presidente estadounidense ratificó su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

Fuentes cercanas al equipo de Milei en Washington indicaron a Ámbito que este respaldo no solo inyecta liquidez inmediata, sino que traza una hoja de ruta para sortear los abultados vencimientos de deuda que Argentina debe afrontar hasta fines del año próximo, un calendario que supera los u$s27.500 millones y que impulsó la urgencia de esta alianza bilateral.

"La pregunta ahora pasa por qué asistencia brindaría EEUU y si con ello el BCRA podría finalmente iniciar un sendero virtuoso de acumulación de reservas con tipo de cambio flexible, eventualmente eliminando las bandas cambiarias y los controles cambiarios remanentes sobre los stocks", expresó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En tanto, advirtió que "se busca atraer liquidaciones de exportaciones con la reducción temporal a cero de las retenciones a granos y carnes, medida que adelantará en el tiempo algunos flujos de dólares y resignará alrededor de 0,15pp del PBI en recaudación. Aquí, la pregunta pasa por el hecho de si ese mayor flujo logrará hacer caer la cotización y si será aprovechado también para acumular reservas netas".

image

El panel líder, el S&P Merla opera con un alza del 1,3% a 1.835.387,64 puntos, mientras que medido en dólares salta 4,1% y supera el umbral de los 1.300 a 1.321 unidades, su valor más alto desde la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Las acciones líderes se dan vuelta y anotan subas de hasta 11,6% de la mano de Metrogas, seguido de BYMA (+11,4%), Sociedad Comercial del Plata (+10,3%) y Transener (+7%). En el otro extremo, continúan cayendo Loma Negra (-2,9%), Transportadora Gas del Sur (-2,5%) y Cresud (-2%).

Por último, las acciones que cotizan en Wall Street suben hasta 6,7% de la mano de Edenor, seguido de YPF (+5,6%), Banco Macro (+5%), Central Puerto (+4,6%) y BBVA (+4,2%).

Fuente: Ámbito

