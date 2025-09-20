sábado 20 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

Javier Milei viajará a Estados Unidos y tendrá una reunión con Donald Trump

El Presidente viajará al país norteamericano junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trump milei.jpg

El presidente Javier Milei tendrá en la mañana del martes su esperada reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York,.

Lee además
Cristina Kirchner saluda a la militancia desde el balcón de su departamento de Constitución.
"¡Che Milei!"

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Javier Milei
milei lanzo su campana en cordoba: critico a la oposicion, desmintio los audios de spagnuolo y llamo a ganar el 26 de octubre
La Libertad Avanza

Milei lanzó su campaña en Córdoba: criticó a la oposición, desmintió los audios de Spagnuolo y llamó a "ganar el 26 de octubre"

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó esta tarde Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Presidente viajará a Estados Unidos junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, en tanto, los esperará en Nueva York.

Tras una semana complicada en el frente económico, el mandatario partiría hacia Nueva York el próximo lunes y regresaría a Buenos Aires el jueves, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según confirmaron fuentes oficiales, al arribar a suelo estadounidense, el líder libertario se dirigirá a su hotel a descansar y el martes participaría del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.

Pero más allá de ese encuentro general, el presidente argentino tendrá su esperada reunión bilateral con Trump, que será luego del discurso del mandatario estadounidense en la cumbre.

Milei viajará a Nueva York en medio de un clima tenso a nivel local, después de que el Congreso no solo le rechazara al oficialismo varios vetos, sino también diera de baja algunos de los decretos que se firmaron en los últimos meses.

La inestabilidad impactó también en el mercado de cambios, que el jueves pasado, en medio de una nueva derrota de La Libertad Avanza en el Senado, asistió a otra jornada compleja, en la que el Banco Central debió vender USD 379 millones para sostener el esquema de bandas. El viernes las ventas fueron por USD 678 millones y redondeó USD 1.100 millones en tres días.

Además, el dólar oficial llegó a los $1.515, el blue a $1.520, el MEP a $1.532 y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Todos números que preocupan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que probablemente no vean con buenos ojos en Estados Unidos por el temor de una victoria del peronismo.

El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, exclamó aquella vez.

Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.

De hecho, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.

El evento se llevará adelante en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, donde estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al día siguiente, el jefe de Estado emprenderá su regreso a Buenos Aires para volver a ponerse al frente de la gestión y también de la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre, cuando intentará revertir los resultados de los comicios bonaerenses.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Milei habló sobre "pánico político" y criticó a la oposición: "Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral"

El Mago sin Dientes acusó la recesión, y volvió a pedirle una reunión a Milei

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

Elisa Carrió: "La clase media le puso un límite al Gobierno"

Tras otro revés en el Congreso, Milei se reúne con los candidatos nacionales, incluidos los sanjuaninos

Hay fecha tentativa para la visita de un flamante ministro de Javier Milei a San Juan

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: "Una señal de madurez"

Cristina a Milei: "Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a un pai umbanda acusado de abusar a una nina
Investigación

Detienen a un "pai umbanda" acusado de abusar a una niña

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Te Puede Interesar

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan
De luto

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan

El Colo, un conocido ladrón de Rawson, que de Ángel no tiene nada
Tremendo

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?