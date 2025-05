El último tango de Pipo en la mítica parrillada sanjuanina

No eligió cualquier tema. Optó por la emotiva “Amigos que yo quiero” de Edmundo Rivero. ¿Por qué motivo? “La amistad, no existe cosa más perfecta”, dijo como introducción al canto.

‘Pipo’ la rompió con su interpretación. No dejó ajenos a la canción a nadie. El equipo periodístico de este diario y su hija Patricia los miró como su público.

Mientras tanto, disfrutaba de las guitarras de sus tres compinches, quienes le brindaron confianza en cada segundo y hasta se animaron a seguir tocando tras el tango. Ninguno de los cuatros partícipes tomó este momento como un compromiso, más bien fue otra noche de plena celebración, como las miles que pasaron juntos.

IMG-20250519-WA0014.jpg 'Pipo' no solamente cantó, también disfrutó el tango dedicado a sus amigos. Uno de ellos es 'Pancho' Godoy, quien aparece en el margen derecho. Foto: Leandro Porcel.

El adiós de la parrillada, la punta de espalda, el Presidente y los gobernadores

‘Pipo’, como buen agradecido de la vida, saludó a toda la comunidad de su negocio, que cerraría durante la primera quincena de junio. Recordó a sus clientes -quienes el 99,99% de ellos se convirtieron en amigos-, su familia, todo el personal que pasó por el lugar y los proveedores. “Nunca cambié un chorizo, un vino, un pan”, expresó, mientras de fondo estaban las carnes, la parrilla y el fuego que sirvieron para alimentar a miles de sanjuaninos y turistas.

"Gracias por darme la oportunidad de agradecer nuevamente a mis proveedores, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a las personas que me dejaron vivir, a las personas que vinieron a saludarme y que me dejaron aprender. No podría estar más agradecido. Nunca sufrí la condición, siempre fue un placer atender a cada uno de mis invitados", contó.

Hombre de millones de historias, se crió en su entrañable Concepción y trabajó de todo para tener una buena vida. Hasta soportó todas las inclemencias de la cordillera para ser marucho -quien acarrea los animales- desde muy jovencito. Harto de vivir en la pobreza, emprendió viaje hasta Estados Unidos, no para buscar el sueño americano, sino el sueño de volver a su tierra natal para tener una vivienda digna. Allí trabajó durante siete años en famosas empresas como Caterpillar y en un proyecto minero. Tras juntar sus monedas, regresó a San Juan con varios objetivos.

El destino le tenía un camino marcado y de a poco fue construyéndolo. De la mano de Enrique Marti, en 1973 se instaló en la esquina céntrica como una casa de comidas, cuando el lomo era la gran especialidad del lugar. Después trató con la hija de Marti, ‘Rosita’, y posteriormente con nuevas generaciones, siendo de las últimas con quienes no se lleva buenos recuerdos por “alguna traición”. Pero como pasa en su vida, agradeció a quienes lo ayudaron a progresar: su familia integrada por su exmujer Carmen, sus hijos Patricia y Roberto y queridos amigos, como ‘Chimango’ González, ‘Fito’ Illanes, Marcelo Páez, don Mentesana, ‘Yarco’ Rivera, ‘El Velorio’, los Mario Centeno y Salinas, entre otros. Ellos colaboraron a explotar el negocio con un asado bien rápido, de “vuelta y vuelta” para el público ambiento que salía de disfrutar de los encantos nocturnos de San Juan.

pipo13.jfif 'Pipo' y de fondo el fuego y la parrilla, otros grandes amigos de su vida. Foto: Leandro Porcel.

Entre los clientes estaban los muchachos del casino y demás personajes de la noche local. ‘Pipo’ recuerda patentemente cómo organizaban el dinero recaudado, sobre todo la propina. “¡Professionale!”, salió de su boca, frase que indicaba el reparto de la propina.

De esa forma, y como un gran descubridor, ‘Pipo’ puso el ojo en un corte que se utilizaba para el puchero. Era la punta de espalda, justamente un pedazo de carne con la forma de San Juan, como si fuera un “capricho”. Su valor era barato, para no decir regalado, y el cocinero aprovechó la oportunidad para tirarlo a la parrilla en tiempo récord: “Era un asado rápido y chico. La parte dorada de la grasa debe dorarse, debe marcarse los hierros de la parrilla”. Dando cuatro vueltas por lado, en quince minutos ya estaba lista la nueva especialidad de la casa que hoy en día es súper popular y hasta en el mundo conocen a la provincia por este plato.

Por esta especie de hija gastronómica, miles de personas llegaron a ‘Pipo’ y desde allí nacieron nuevas amistades y encuentros. Pero también fue escenario de reuniones de todo tipo, con invitados que serían la envidia de cualquier negocio. “Vinieron todos los gobernadores, salvo uno”, recordó Flores. Además, mencionó que el dirigente cordobés José Manuel de la Sota tenía dentro de sus actividades en la provincia, hasta por obligación, pasar a comer la punta de espalda.

A pesar de su gran logro, hizo un mea culpa sobre la punta de espalda. "Culpa mía es la carne más cara que hay, y difícil de conseguir", dijo 'Pipo´.

Es más, hasta un presidente visitó el local. Fue Carlos Menem, cuando el riojano estaba en plena campaña para ser el jefe de Estado: “Vino cuando hacía Menem Conducción, cuando estaba una unidad básica en Libertador y Güemes. Quien era amigo mío era ‘El Gordo’ Montaño -histórico sindicalista sanjuanino-, él tenía una hermana y siempre pasaba por acá porque era amigo de mi papá”. Tras la reunión, dejaron el comité y quien fuera la máxima autoridad argentina disfrutó las degustaciones de la casa.

'Pipo' también habló sobre los trabajadores del Superbike. Apenas llegaron al aeropuerto de San Juan, un grupo de mecánicos italianos pidió a los locales saber dónde quedaba su punta de espalda.

Gracias a la punta de espalda, ‘Pipo’ fue ley. En 2018, la diputada Daiana Lima trabajó en el proyecto para instaurarla como plato tradicional de San Juan. El parrillero es sincero sobre los orígenes de la normativa: “No tengo ni idea”. También reconoce que nunca intervino para llevar al corte a la Legislatura provincial, solamente asistió para la foto. Además, tuvo reconocimientos nacionales y varias distinciones por su sabrosa creación.

La despedida -casi- definitiva

“¿Qué va a ser de Pipo después de Pipo Pardillada?”, preguntó este diario. El varón tiene un cronograma establecido. Quiere seguir disfrutando de su familia, sus amigos, de la música y no únicamente para cantar. Pretende mejorar los pasos de baile de los que está acostumbrado desde muy chico, cuando era “muy picantito”.

Pero hay una luz al final del túnel para los fanáticos de la parrillada. Es un adiós, pero no definitivo: “Nunca es la última”. Su espíritu se niega a decir basta. No tira la toalla, porque ese negocio le dio más que dinero y reconocimiento. Fue capaz de brindarle una gran vida llena de historias y pasiones.