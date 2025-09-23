"Sueño con el accidente, pero quiero volver a jugar": habló el futbolista jachallero que sufrió una grave lesión en un partido

Lo que para él era un partido más de fin de semana, terminó en pesadilla. El joven delantero de 21 años, formado en las inferiores de San Martín de La Represa de Jáchal , vivió un episodio que no se le desea a nadie. En plena jugada, al intentar anticipar a su rival, recibió un golpe por detrás que terminó en una lesión escalofriante: se le salió el fémur de lugar. Terminó con su pierna inmóvil y trasladado al Hospital Rawson, donde permaneció internado algunos días hasta que este martes le dieron el alta.

"Él quiso parar la pelota y yo se la anticipé. Y cuando me la quiere sacar, se me viene de atrás. En eso, cuando caigo, la pierna se me dobla mal, fue terrible. No se lo deseo a nadie", relató César a Tiempo de San Juan, todavía conmovido por lo que vivió. El impacto fue tal que el jugador pidió desesperadamente que lo asistieran: "Le pedí por favor que me den algo, no podía aguantar el dolor".

Era impresionante el dolor que sentía. La pierna parecía una L, por así decirlo. Todavía no la puedo mover, la tengo dura, entumecida

El partido, correspondiente al torneo local de la Liga Jachallera, se disputaba frente a Racing. A pesar del choque, César no guarda rencores: "Son cosas del fútbol, no creo que haya ido con mala intención".

Ya de alta y de regreso a casa, aseguró que "está feliz por volver a ver a los suyos" y que está consciente de que será una recuperación larga: "Me han dicho que es una recuperación bastante larga. Eso es lo que más me tiene triste, porque a mí me encanta jugar a la pelota".

A pesar del trauma, el joven sanjuanino no pierde la esperanza. Aunque admite que quedó afectado emocionalmente por lo que le tocó vivir durante el partido: "Hasta sueño con el accidente, me quiero dormir y me despierto con eso, pero tengo todas las ganas de volver a jugar".

Mientras se prepara para una lenta recuperación, César Sánchez se aferra al sueño de volver a vestir la camiseta del club que lo vio crecer, esa que hoy lo espera con los brazos abiertos.

Recibí mucha ayuda de todos los clubes de Jáchal; estoy muy agradecidos con todos los que colaboraron