Intento de robo en Albardón: cayó el "Chonono", un delincuente con pedido de captura

En la noche de este sábado, un intento de robo terminó con un detenido en el departamento Albardón. El hecho ocurrió cuando personal de la Unidad Rural 2 Las Lomitas acudió a un llamado tras la activación de la alarma en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del inmueble, quien relató que sorprendió a dos personas que intentaban ingresar a su casa. En medio de la situación, logró retener a uno de ellos, identificado como Sánchez Enzo Ariel, de 31 años, conocido como “El Chonono” , quien presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha .

Los delincuentes se movilizaban en una moto Honda de color rojo, que al ser verificada arrojó un pedido de secuestro por robo.

Asimismo, las autoridades confirmaron que Sánchez tenía un pedido de captura vigente por robo, por lo que quedó inmediatamente detenido.

El ayudante fiscal de flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas judiciales para avanzar con la investigación.