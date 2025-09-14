domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Intento de robo en Albardón: cayó el "Chonono", un delincuente con pedido de captura

El detenido tenía una fractura en la pierna, un pedido de captura por robo y se movilizaba en una moto robada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título-1

En la noche de este sábado, un intento de robo terminó con un detenido en el departamento Albardón. El hecho ocurrió cuando personal de la Unidad Rural 2 Las Lomitas acudió a un llamado tras la activación de la alarma en una vivienda de la zona.

Lee además
encontraron mas de 1.700 gramos en drogas en el barrio la estacion: asi se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Imagen ilustrativa
Rawson

Ya son cinco los policías investigados en la causa de propinarle una golpiza a un detenido en comisaría 6ta

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del inmueble, quien relató que sorprendió a dos personas que intentaban ingresar a su casa. En medio de la situación, logró retener a uno de ellos, identificado como Sánchez Enzo Ariel, de 31 años, conocido como “El Chonono”, quien presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha.

Los delincuentes se movilizaban en una moto Honda de color rojo, que al ser verificada arrojó un pedido de secuestro por robo.

Asimismo, las autoridades confirmaron que Sánchez tenía un pedido de captura vigente por robo, por lo que quedó inmediatamente detenido.

El ayudante fiscal de flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas judiciales para avanzar con la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Pidió prestado un celular para "llamar a su esposa", se lo robó, huyó y terminó detenido en Chimbas

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años

Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta pelea a la salida de un boliche top de san juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Te Puede Interesar

La chica gym que desafía la fuerza.
Sí se puede

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Por Antonella Letizia
La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones
Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani
La Rosca

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora