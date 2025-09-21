Con lentes y diarios en mano, preparate para un día de campaña con Laura Fernández

La candidata a diputada nacional suplente en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Laura Fernández, recibió al equipo de Paren en Off en la sede de su partido en Caucete, donde se organiza para militar diariamente.
La candidata a diputada nacional suplente en primer término por contó Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad y contó los pormenores de su día en plena estrategia para las Elecciones Legislativas 2025.
Según comentó, su preparación para la campaña incluye algunos infaltables: el diario mensual que comparte la izquierda con las preocupaciones del sector, sus lentes y una caja de cigarrillos.
Para realizar las caminatas, Fernández se viste cómoda, ya que su objetivo es escuchar las demandas de la gente y mantenerse en contacto directo con los vecinos durante su actividad política diaria.