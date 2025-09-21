domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

Con lentes y diarios en mano, preparate para un día de campaña con Laura Fernández

La candidata a diputada nacional suplente en primer término por contó Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad y contó los pormenores de su día en plena estrategia para las Elecciones Legislativas 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-19 at 9.32.47 PM

La candidata a diputada nacional suplente en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Laura Fernández, recibió al equipo de Paren en Off en la sede de su partido en Caucete, donde se organiza para militar diariamente.

Lee además
las perlitas de la campana sanjuanina (hasta ahora): tiktoks, caras largas y vecinalismo
La Rosca II

Las perlitas de la campaña sanjuanina (hasta ahora): tiktoks, caras largas y "vecinalismo"
Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

Según comentó, su preparación para la campaña incluye algunos infaltables: el diario mensual que comparte la izquierda con las preocupaciones del sector, sus lentes y una caja de cigarrillos.

Para realizar las caminatas, Fernández se viste cómoda, ya que su objetivo es escuchar las demandas de la gente y mantenerse en contacto directo con los vecinos durante su actividad política diaria.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #parenenoff Laura Fernández, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad Cada mañana, Laura repasa la edición mensual del diario del Partido, donde se reflejan las problemáticas sociales y las luchas en curso. Sus lentes, siempre a mano, son parte esencial de su rutina. La nota completa en @tiempodesanjuan #candidatos #elecciones2025 #tiempodesanjuan #parenenoff"
Temas
Seguí leyendo

Un día en la vida de Noelia Herrera, candidata a diputada nacional: su marca personal, estar siempre "de punta en blanco"

San Juan se prepara para una Terminal de Ómnibus futurista: 10 curiosidades del megaproyecto

Milei defendió a Karina y negó haber sido advertido sobre las coimas en ANDIS

Milei viajará a Nueva York y tendrá una cumbre con Trump en plena tensión económica

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años

Milei lanzó su campaña en Córdoba: criticó a la oposición, desmintió los audios de Spagnuolo y llamó a "ganar el 26 de octubre"

Schiaretti llamó "mentiroso" a Javier Milei: ¿Qué había dicho el presidente?

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

La belleza de Puchuzún en primavera se distribuye por todos los rincones.
Único e imperdible

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

Por Jorge Balmaceda Bucci
Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba
Torneo Clausura

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante
FestiJoven 2025

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante