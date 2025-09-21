Con lentes y diarios en mano, preparate para un día de campaña con Laura Fernández

La candidata a diputada nacional suplente en primer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Laura Fernández, recibió al equipo de Paren en Off en la sede de su partido en Caucete, donde se organiza para militar diariamente.

Según comentó, su preparación para la campaña incluye algunos infaltables: el diario mensual que comparte la izquierda con las preocupaciones del sector, sus lentes y una caja de cigarrillos.

Para realizar las caminatas, Fernández se viste cómoda, ya que su objetivo es escuchar las demandas de la gente y mantenerse en contacto directo con los vecinos durante su actividad política diaria.