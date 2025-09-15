lunes 15 de septiembre 2025

10 cosas que no sabías de Cristian Jurado: hincha de San Martín, fan del pastel de papa y su pasado en una banda de rock

Desde su amor por San Martín y la música hasta sus primeros pasos en la militancia universitaria, Cristian Jurado compartió diez datos desconocidos de su vida en el ciclo especial de Tiempo de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.01.07 AM

Cristian Jurado es candidato en primer término a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en San Juan. En el marco del ciclo Paren en Off, el streaming especial de Tiempo de San Juan rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dirigente decidió dejar de lado por un momento el debate político para abrirnos las puertas de su intimidad. Con un tono distendido, nos compartió diez cosas que muchos no sabían sobre él, desde pasiones deportivas hasta recuerdos de su militancia juvenil.

Detrás del candidato se esconde un fanático del fútbol y la música. Jurado confesó que es hincha y socio de San Martín de San Juan y que de chico llegó a jugar una temporada en Almagro. Además, reveló que sabe tocar la guitarra y que en su adolescencia integró una banda de rock nacional, etapa en la que también se animó al canto.

Otro costado interesante de su historia está ligado a la militancia y a la educación. Contó que comenzó a militar a los 18 años, cuando ingresó a la universidad para estudiar Sociología. Hoy es docente y profesor de Historia, y recordó con orgullo que fue presidente del centro de estudiantes en el profesorado. Esa trayectoria lo llevó a ser candidato en varias oportunidades, incluso a gobernador, y ahora vuelve a competir por una banca en el Congreso.

También sorprendió con anécdotas más personales. Dijo que su comida favorita es el pastel de papa, que a los 16 años fue guía ambiental en la Reserva Ecológica Costanera Sur de Buenos Aires y que, aunque nació en la Capital junto a su hermano, toda su familia es sanjuanina y hace más de una década está radicado definitivamente en la provincia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOff ¡Conoce más sobre Cristian Jurado, candidato a diputado por en Frente de Izquierda ! En este video exclusivo de Paren en Off te contamos 10 cosas que no sabías sobre él Desde su pasión por la música , la docencia y su carrera desde la militancia. ¡Descubrí la historia de Cristian y lo que lo impulsa a seguir creciendo en la política sanjuanina! #CristianJurado #frenteizquierda #ParenEnOff"
