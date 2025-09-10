10 cosas que no sabías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Laura Palma nos abrió la puerta de su ministerio para confesarnos 10 cosas que no sabíamos de ella. En el marco de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la actual ministra de Gobierno y candidata en segundo término a diputada nacional por el frente Por San Juan se animó a dejar de lado por un rato la política para mostrar su costado más personal y cotidiano.

En medio de su agitada agenda de campaña, Laura se hizo unos minutos para mostrarse tal cual es. En la charla con este medio contó que el mate es un ritual infaltable en su día, que disfruta mucho de los animales, tiene perros, gatos, una catita y hasta supo tener un conejo, y que, aunque no se considera muy deportista, le gusta hacer crossfit, bailar zumba y cantar a toda voz cuando maneja, aunque reconoce que no lo hace bien. También confesó que le apasionan los perfumes, que es muy detallista y que en su casa le encanta cocinar junto a sus hijos, sobre todo después de una jornada larga de trabajo.

No tiene mucho tiempo para "maratonear", pero sí tiene una película preferid, que cada vez que puede la ve: se trata de La vida es bella, porque la conmueve la historia de un padre que hace todo por proteger a su hijo en medio de la adversidad, y que lo que más disfruta es pasar tiempo en familia. Entre Boca y River tiene un claro favorito y su vida la vive como un Superclásico. Estas son solo algunas de las cosas que compartió Palma y que permiten conocerla más allá de su rol político. Para conocer más de Laura Palma, mirá el siguiente video: Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenEnOff Laura Palma, ministra de Gobierno y candidata en segundo término a diputada nacional por el frente Por San Juan nos abrió la puerta de su ministerio para contar 10 cosas que no sabías de ella. Mate, animales, momentos en familia… ¡y fanática de Boca! Mirá el video completo de Paren en Off, el especial de Tiempo de San Juan rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. ¿Qué dato te sorprendió más? Te leemos en comentarios #eleccioneslegislativas #tiempodeelecciones #sanjuan #candidatos #10cosas #tiempostreaming #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Compartí esta nota en redes sociales:







