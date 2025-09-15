lunes 15 de septiembre 2025

Agenda

Tres departamentos del Gran San Juan y dos alejados, en el cronograma semanal de Garrafa Hogar

El programa que ofrece garrafas más baratas en San Juan hace sus últimas rondas del año, después de la venta de más de 8.000 unidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué departamentos se venderá las garrafas del programa Garrafa Hogar esta semana.

En qué departamentos se venderá las garrafas del programa Garrafa Hogar esta semana.

El programa provincial Garrafa Hogar visitará tres departamentos del Gran San Juan y dos de zonas más alejadas durante esta semana, que va del lunes 15 de septiembre al viernes 19. En cuatro meses ya se vendieron más de 8.100 garrafas económicas a familias sanjuaninas, según indicaron desde el Ministerio de Producción.

Santa Lucía, 25 de Mayo, Rawson, Zonda y Chimbas son los departamentos donde se desarrollará la próxima etapa del plan Garrafa Hogar. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, busca garantizar que cada familia pueda acceder a un recurso vital para enfrentar los meses fríos a un precio justo.

“El programa Garrafa Hogar continúa recorriendo los distintos rincones de San Juan y se consolida como una de las políticas públicas más valoradas por los vecinos. El sistema de intercambio “garrafa vacía por llena”, permite acceder a envases de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000, cifras que representan hasta un 40 % menos que los valores habituales en el mercado local”, indicaron desde el organismo.

En los últimos cuatro meses, más de 8.100 unidades fueron adquiridas por familias de diferentes departamentos, lo que demuestra la alta demanda que tiene esta alternativa económica y segura.

El operativo de distribución se realiza con apoyo de los municipios y la logística está pensada para acercar las garrafas a los barrios y evitar traslados innecesarios. Cada vecino debe concurrir con su envase vacío para poder realizar el recambio en el mismo momento.

El cronograma de visitas a los departamentos del programa Garrafa Hogar

* Lunes 15 de septiembre: Santa Lucía

- 9:00 a 11 hs. Unión Vecinal Villa don Arturo

- 11:30 a 12:30 hs. SUM de Villa Alba (Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)

* Martes 16 de septiembre: 25 de Mayo

- 9:00 a 11:00 hs. Plaza Santa Rosa (Calle Ramón Barrera y 9 de Julio)

* Miércoles 17 de septiembre: Rawson

- 9:30 a 10:30 hs. Unión Vecinal Médano de Oro

-10:40 a 11:30 hs. Capilla Jesús de la Buena Esperanza (san Roque 146, Villa Cenobia Bustos)

- 11:40 A 12:30 HS. Unión Vecinal 2 de Abril (calle Roque Saenz Peña y Perona)

- 12:40 a 13:30 hs. Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echague 927, entre Rep. Del Líbano y Confraternidad América)

* Jueves 18 de septiembre: Zonda

- 10.00 a 12:00 hs. Plaza del Gaucho

- 12:30 a 14:00 hs. CIC Zonda

* Viernes 19 de septiembre: Chimbas

- 9:00 a 11:00 hs. Plaza barrio del Prado (Calle Tucumán antes de Rodríguez)

- 11:30 a 13:30 hs. Villa El Salvador (esquina Benavidez y Entre Ríos)

