lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política

En su casa de Rawson, Rosana grabó un especial para Paren en Off y nos contó cuáles son sus pequeños rituales antes de ir a una reunión política en la Cruzada Renovadora. Conocé más sobre la ama de casa que da sus primeros pasos como candidata, en un Get Ready With Me imperdible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rosana Aguirre abrió las puertas de su hogar en Rawson y permitió conocer su rutina previa a un día de trabajo político. En un “Get Ready With Me” exclusivo para Paren en Off mostró cómo elige su vestimenta para asistir a una reunión partidaria, qué lleva en su mochila y cuáles son los detalles que no pueden faltar, como un maquillaje sencillo y su pelo suelto, tal como le gusta lucir en la mayoría de sus actividades.

Lee además
asi se prepara paola diaz para un dia de campana: su rutina diaria y secretos para recorrer calingasta, la tierra a la que volvio despues de 25 anos
Paren en Off

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años
asi se prepara fabian gramajo antes de una caminata: la campera de la suerte, su santuario personal y sus mascotas
Paren en Off

Así se prepara Fabián Gramajo antes de una caminata: la campera de la suerte, su santuario personal y sus mascotas

Con un estilo fresco y natural, la dirigente resaltó que busca mostrarse tal cual es: ama de casa, cercana y sin artificios. Entre apuntes, accesorios básicos y un toque de color en el rostro, la candidata aseguró que la comodidad y la autenticidad son sus prioridades a la hora de prepararse para un encuentro con su equipo político.

Además, contó que su día comienza temprano, entre las tareas del hogar y la organización de las actividades solidarias que todavía sostiene en distintos barrios. . Esa vocación de servicio, dice, es la que la impulsa a dar el salto a la escena legislativa.

Aguirre recordó que su vínculo con la Cruzada Renovadora nació a partir de su labor comunitaria y ahora encara por primera vez una candidatura en las elecciones legislativas de octubre con la misma energía y compromiso.

Para conocer más sobre Rosana Aguirre mirá el siguiente video.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenEnOff Conocé a Rosana Aguirre, candidata a diputada nacional por la Cruzada Renovadora. Desde su casa en Rawson nos abrió la puerta a su rutina antes de una reunión política: qué ropa elige, qué lleva en su mochila y cómo se prepara para un día de militancia . Ama de casa, solidaria y con vocación de servicio, Rosana encara por primera vez el desafío de las elecciones legislativas de octubre. Mirá el video completo y descubrí su lado más auténtico. www.tiempodesanjuan.com #parenenoff #candidatos #sanjuan #tiempodesanjuan #grwm #tiempodesanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

10 cosas que no sabías de Cristian Jurado: hincha de San Martín, fan del pastel de papa y su pasado en una banda de rock

10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos: la cetrería en su vida, su pasado como profesor de la escuela de policía y sus seis hijos

10 cosas que no sabías sobre Alfredo Avelín: su pasado judoka, cómo conoció a su mujer y su gusto por el cine de acción

10 cosas que no sabías sobre Yolanda Agüero: su costado "sastre", su pasión por el karaoke y su amor por sus animales

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con lentes y diarios en mano, preparate para un dia de campana con laura fernandez
Paren en Off

Con lentes y diarios en mano, preparate para un día de campaña con Laura Fernández

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política
Paren en Off

Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años
Educación

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Con calorcito, así se presentará el tiempo este lunes en San Juan. 
Pronóstico

Después del viento, cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación
Boletín Oficial

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación