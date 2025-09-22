Cómo se prepara Rosana Aguirre, candidata a diputada por la Cruzada Renovadora, antes de una reunión política

Rosana Aguirre abrió las puertas de su hogar en Rawson y permitió conocer su rutina previa a un día de trabajo político. En un “Get Ready With Me” exclusivo para Paren en Off mostró cómo elige su vestimenta para asistir a una reunión partidaria, qué lleva en su mochila y cuáles son los detalles que no pueden faltar, como un maquillaje sencillo y su pelo suelto, tal como le gusta lucir en la mayoría de sus actividades.
Con un estilo fresco y natural, la dirigente resaltó que busca mostrarse tal cual es: ama de casa, cercana y sin artificios. Entre apuntes, accesorios básicos y un toque de color en el rostro, la candidata aseguró que la comodidad y la autenticidad son sus prioridades a la hora de prepararse para un encuentro con su equipo político.
Además, contó que su día comienza temprano, entre las tareas del hogar y la organización de las actividades solidarias que todavía sostiene en distintos barrios. . Esa vocación de servicio, dice, es la que la impulsa a dar el salto a la escena legislativa.
Aguirre recordó que su vínculo con la Cruzada Renovadora nació a partir de su labor comunitaria y ahora encara por primera vez una candidatura en las elecciones legislativas de octubre con la misma energía y compromiso.
Para conocer más sobre Rosana Aguirre mirá el siguiente video.
