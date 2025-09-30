ANSES: aumentan la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre, qué familias recibirán $ 497 mil

En octubre, miles de familias argentinas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tendrán un alivio económico clave: con la actualización de los montos de ANSES y la presentación de la Libreta AUH 2024, algunas podrán cobrar hasta $ 497.000, un ingreso que llega en medio de la caída del poder adquisitivo.
AUH: cuánto se cobra por hijo en octubre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó en septiembre 2025 según la fórmula de movilidad.
- Por cada hijo menor de 18 años: $ 115.064,72. De ese total, $ 92.051,78 se cobra en mano y $ 23.012,94 queda retenido hasta presentar la Libreta AUH 2024.
- Por cada hijo con discapacidad: $ 374.670,30. El pago directo es de $ 299.736,24, mientras que $ 74.934,06 se liberan con la Libreta.
Tarjeta Alimentar: montos actualizados
Este beneficio se suma automáticamente a la AUH y depende de la cantidad de hijos:
- 1 hijo: $ 66.000.
- 2 hijos: $ 103.000.
- 3 hijos o más: $ 137.000.
Cómo se llega a los $ 497.000 en octubre
Una familia con tres hijos (uno de ellos con discapacidad), que cobre AUH más Tarjeta Alimentar y presente la Libreta AUH 2024, puede alcanzar un ingreso cercano a los $ 497.000.
Este refuerzo resulta clave para enfrentar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.
Complemento Leche en octubre
Anses abona el Complemento Leche de la Ley 27.611, del Plan 1000 días, a familias con hijos de hasta 3 años cubiertos por la AUH. En octubre este beneficio será de $ 44.217, acreditándose con la asignación mensual.
Este plan tiene como objetivo asegurar el acceso, de los niños y su gestante, a la salud y cuidado integral, prevenir la violencia garantizando la incorporación a políticas de apoyo y cuidado en todo el país.
Por otra parte, la Tarjeta Alimentar, se acredita de manera automática junto con las asignaciones. Los valores dependen de la cantidad de hijos en la familia:
- Un hijo o embarazo desde el tercer mes: $ 55.250
- Familias con dos hijos: $ 86.936
- Familias con tres hijos o más: $ 114.062
Este beneficio únicamente lo alcanzan los siguientes beneficiarios:
- Titulares de AUH con hijos menores de 14 años
- Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad)
- Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes
Al combinar la AUH y Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre serían:
1 hijo
- AUH en mano: $ 92.051,78
- Tarjeta Alimentar: $ 55.250
- Ingreso total: $ 147.301,78
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 165.863
2 hijos
- AUH en mano: $ 184.103,56
- Tarjeta Alimentar: $ 86.936
- Ingreso total: $ 271.039,56
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 331.726
3 hijos
- AUH en mano: $ 276.155,34
- Tarjeta Alimentar: $ 114.062
- Ingreso total: $ 390.217,34
- Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 497.589
Los beneficiarios de estas prestaciones pueden confirmar el pago de la app “Mi Anses” o en la web oficial:
- CUIL de la persona y su Clave de Seguridad Social.
- En la sección “Hijos” y “Libreta AUH”
- Descargar e imprimir el formulario
- Completarlo en el colegio y centro de salud
- Subir el formulario escaneado o fotografiado
