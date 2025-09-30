martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Beneficiarios en alerta

ANSES: aumentan la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre, qué familias recibirán $ 497 mil

Con los montos actualizado en septiembre y la presentación de la Libreta AUH 2024, algunas familias podrán recibir de ANSES casi medio millón de pesos

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES actualizará los montos de sus prestaciones en octubre.

ANSES actualizará los montos de sus prestaciones en octubre.

En octubre, miles de familias argentinas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tendrán un alivio económico clave: con la actualización de los montos de ANSES y la presentación de la Libreta AUH 2024, algunas podrán cobrar hasta $ 497.000, un ingreso que llega en medio de la caída del poder adquisitivo.

Lee además
ANSES sigue brindando beneficios a los sectores más vulnerables.
Ayuda al bolsillo

AUH de ANSES 2025: el paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000
Las asignaciones familiares de ANSES aumentarán en octubre.
Actualización

ANSES: cómo quedan los montos y topes de las asignaciones familiares desde octubre

AUH: cuánto se cobra por hijo en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó en septiembre 2025 según la fórmula de movilidad.

  • Por cada hijo menor de 18 años: $ 115.064,72. De ese total, $ 92.051,78 se cobra en mano y $ 23.012,94 queda retenido hasta presentar la Libreta AUH 2024.
  • Por cada hijo con discapacidad: $ 374.670,30. El pago directo es de $ 299.736,24, mientras que $ 74.934,06 se liberan con la Libreta.

Tarjeta Alimentar: montos actualizados

Este beneficio se suma automáticamente a la AUH y depende de la cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $ 66.000.
  • 2 hijos: $ 103.000.
  • 3 hijos o más: $ 137.000.

Cómo se llega a los $ 497.000 en octubre

Una familia con tres hijos (uno de ellos con discapacidad), que cobre AUH más Tarjeta Alimentar y presente la Libreta AUH 2024, puede alcanzar un ingreso cercano a los $ 497.000.

Este refuerzo resulta clave para enfrentar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.

Complemento Leche en octubre

Anses abona el Complemento Leche de la Ley 27.611, del Plan 1000 días, a familias con hijos de hasta 3 años cubiertos por la AUH. En octubre este beneficio será de $ 44.217, acreditándose con la asignación mensual.

Este plan tiene como objetivo asegurar el acceso, de los niños y su gestante, a la salud y cuidado integral, prevenir la violencia garantizando la incorporación a políticas de apoyo y cuidado en todo el país.

Tarjeta Alimentar en octubre

Por otra parte, la Tarjeta Alimentar, se acredita de manera automática junto con las asignaciones. Los valores dependen de la cantidad de hijos en la familia:

  • Un hijo o embarazo desde el tercer mes: $ 55.250
  • Familias con dos hijos: $ 86.936
  • Familias con tres hijos o más: $ 114.062

Este beneficio únicamente lo alcanzan los siguientes beneficiarios:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años
  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad)
  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes

Al combinar la AUH y Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre serían:

1 hijo

  • AUH en mano: $ 92.051,78
  • Tarjeta Alimentar: $ 55.250
  • Ingreso total: $ 147.301,78
  • Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 165.863

2 hijos

  • AUH en mano: $ 184.103,56
  • Tarjeta Alimentar: $ 86.936
  • Ingreso total: $ 271.039,56
  • Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 331.726

3 hijos

  • AUH en mano: $ 276.155,34
  • Tarjeta Alimentar: $ 114.062
  • Ingreso total: $ 390.217,34
  • Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 497.589

Los beneficiarios de estas prestaciones pueden confirmar el pago de la app “Mi Anses” o en la web oficial:

  • CUIL de la persona y su Clave de Seguridad Social.
  • En la sección “Hijos” y “Libreta AUH”
  • Descargar e imprimir el formulario
  • Completarlo en el colegio y centro de salud
  • Subir el formulario escaneado o fotografiado

FUENTE: La Voz del Interior

Temas
Seguí leyendo

Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

ANSES hará un depósito de $100.000 a un grupo de beneficiarios en los últimos días de septiembre

Créditos para AUH de ANSES: a cuánto asciende y cómo solicitarlo en simples pasos

ANSES: bono más aumento, en cuánto queda la jubilación mínima de octubre

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Con presencia del viento y varias nubes, así será el arranque de semana en San Juan

River recibe al líder Riestra en busca de la punta de la Zona B

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso