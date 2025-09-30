ANSES: aumentan la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre, qué familias recibirán $ 497 mil

ANSES actualizará los montos de sus prestaciones en octubre.

En octubre, miles de familias argentinas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tendrán un alivio económico clave: con la actualización de los montos de ANSES y la presentación de la Libreta AUH 2024, algunas podrán cobrar hasta $ 497.000, un ingreso que llega en medio de la caída del poder adquisitivo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó en septiembre 2025 según la fórmula de movilidad.

Por cada hijo menor de 18 años: $ 115.064,72. De ese total, $ 92.051,78 se cobra en mano y $ 23.012,94 queda retenido hasta presentar la Libreta AUH 2024.

Por cada hijo con discapacidad: $ 374.670,30. El pago directo es de $ 299.736,24, mientras que $ 74.934,06 se liberan con la Libreta.

Tarjeta Alimentar: montos actualizados

Este beneficio se suma automáticamente a la AUH y depende de la cantidad de hijos:

1 hijo: $ 66.000.

2 hijos: $ 103.000.

3 hijos o más: $ 137.000.

Cómo se llega a los $ 497.000 en octubre

Una familia con tres hijos (uno de ellos con discapacidad), que cobre AUH más Tarjeta Alimentar y presente la Libreta AUH 2024, puede alcanzar un ingreso cercano a los $ 497.000.

Este refuerzo resulta clave para enfrentar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.

Complemento Leche en octubre

Anses abona el Complemento Leche de la Ley 27.611, del Plan 1000 días, a familias con hijos de hasta 3 años cubiertos por la AUH. En octubre este beneficio será de $ 44.217, acreditándose con la asignación mensual.

Este plan tiene como objetivo asegurar el acceso, de los niños y su gestante, a la salud y cuidado integral, prevenir la violencia garantizando la incorporación a políticas de apoyo y cuidado en todo el país.

Tarjeta Alimentar en octubre

Por otra parte, la Tarjeta Alimentar, se acredita de manera automática junto con las asignaciones. Los valores dependen de la cantidad de hijos en la familia:

Un hijo o embarazo desde el tercer mes: $ 55.250

Familias con dos hijos: $ 86.936

Familias con tres hijos o más: $ 114.062

Este beneficio únicamente lo alcanzan los siguientes beneficiarios:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad)

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes

Al combinar la AUH y Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre serían:

1 hijo

AUH en mano: $ 92.051,78

Tarjeta Alimentar: $ 55.250

Ingreso total: $ 147.301,78

Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 165.863

2 hijos

AUH en mano: $ 184.103,56

Tarjeta Alimentar: $ 86.936

Ingreso total: $ 271.039,56

Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 331.726

3 hijos

AUH en mano: $ 276.155,34

Tarjeta Alimentar: $ 114.062

Ingreso total: $ 390.217,34

Plus retenido con Libreta AUH 2024: $ 497.589

Los beneficiarios de estas prestaciones pueden confirmar el pago de la app “Mi Anses” o en la web oficial:

CUIL de la persona y su Clave de Seguridad Social.

En la sección “Hijos” y “Libreta AUH”

Descargar e imprimir el formulario

Completarlo en el colegio y centro de salud

Subir el formulario escaneado o fotografiado

FUENTE: La Voz del Interior