Con presencia del viento y varias nubes, así será el arranque de semana en San Juan

Comienza una nueva semana y se despide septiembre con temperaturas agradables. Este lunes se espera una jornada bajo las nubes y con viento, pero estará agradable para disfrutar de un rato al aire libre.

De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes la temperatura rondará entre los 13 grados de mínima en horas de la madrugada, llegando a una máxima de 24 grados durante la tarde. Para la noche se esperan unos 19 grados.

Por su parte, el viento dirá presente a lo largo de todo el día, con ráfagas provenientes del norte, cambiando al cuadrante este en horas de la noche, con ráfagas que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Si bien no hay probabilidades de lluvias, si se espera una jornada cargada de nubes durante gran parte del día.