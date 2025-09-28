Confirmaron que los casos de maltrato animal en San Juan se duplicaron en un año: las zonas rojas y los hechos más conflictivos

Preocupación por los casos de maltrato animal en San Juan . En apenas un año, proteccionistas afirmaron que los casos se duplicaron. A los ataques de perros y caballos explotados en carros, se suman aves enjauladas en condiciones de hacinamiento, animales quemados o baleados, y un abandono creciente que atraviesa a toda la provincia. También hablaron sobre los departamentos más conflictivos y falta de controles.

María Emilia Merino, referente de la Salita de Emergencias para Animales, aseguró a Tiempo de San Juan que los hechos de maltrato aumentaron en un 100% en comparación a años anteriores. Explicó que, por semana, reciben entre dos y tres alertas por ataques de perros, la mayoría con dueño pero dejados a la deriva porque sus familias no pueden mantenerlos. “No hay justicia, las denuncias no avanzan y los municipios no se preocupan en absoluto”, expresó.

Por su parte, el abogado Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, coincidió en el diagnóstico. “En lo que va de 2025 el aumento ha sido impresionante. Tenemos casos de animales ahorcados, quemados o baleados, además de caballos explotados hasta desplomarse en las calles. El abandono y la crueldad se han disparado de manera alarmante”, dijo.

Las zonas rojas del maltrato

Tanto Merino como Castro identifican a Albardón, Chimbas y Rawson como los departamentos más alarmantes. En dichas zonas, los ataques de perros y el uso de caballos para tracción a sangre se multiplicaron.

Castro agregó además a Pocito y la localidad de La Bebida -Rivadavia- al mapa rojo, mientras que Merino mencionó la falta total de intervención en Calingasta y la crítica situación en Jáchal y Caucete. En Capital, pese a que existen ordenanzas contra la tracción a sangre, los proteccionistas denuncian que no se cumplen.

Los hechos más conflictivos

Ambos referentes señalaron que los casos más preocupantes incluyen escenas de extrema crueldad. Entre ellos, caballos baleados, animales ahorcados o quemados, perros desnutridos atados a la intemperie y aves exterminadas en criaderos clandestinos.

Merino relató también situaciones frecuentes en casas abandonadas, donde perros quedan encerrados sin comida junto a otros animales, como chivos o conejos, que terminan muriendo.

image Un impactante hallazgo en Caucete, en julio pasado.

Las principales falencias, para los proteccionistas

Para Castro, la ausencia de políticas municipales es clave en el crecimiento del problema: “La mayoría de los departamentos no tiene quirófanos propios ni ordenanzas que obliguen a la esterilización. Eso genera sobrepoblación y más abandono”. Además, señaló que las intendencias no avanzan con la prohibición de la tracción a sangre.

Los referentes mencionaron que las denuncias rara vez prosperan porque la Policía no las recibe o por falta de avances en la Justicia. Los referentes mencionaron que las denuncias rara vez prosperan porque la Policía no las recibe o por falta de avances en la Justicia.

Merino, en tanto, cuestionó: “Las leyes existen, pero no se cumplen porque no hay medios ni personal capacitado. La Policía sigue sin tomar las denuncias y, cuando llegan a tribunales, de diez casos apenas se toma uno”.

