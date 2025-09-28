Confirmaron que los casos de maltrato animal en San Juan se duplicaron en un año: las zonas rojas y los hechos más conflictivos

Preocupación por los casos de maltrato animal en San Juan. En apenas un año, proteccionistas afirmaron que los casos se duplicaron. A los ataques de perros y caballos explotados en carros, se suman aves enjauladas en condiciones de hacinamiento, animales quemados o baleados, y un abandono creciente que atraviesa a toda la provincia. También hablaron sobre los departamentos más conflictivos y falta de controles.
María Emilia Merino, referente de la Salita de Emergencias para Animales, aseguró a Tiempo de San Juan que los hechos de maltrato aumentaron en un 100% en comparación a años anteriores. Explicó que, por semana, reciben entre dos y tres alertas por ataques de perros, la mayoría con dueño pero dejados a la deriva porque sus familias no pueden mantenerlos. “No hay justicia, las denuncias no avanzan y los municipios no se preocupan en absoluto”, expresó.
Por su parte, el abogado Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, coincidió en el diagnóstico. “En lo que va de 2025 el aumento ha sido impresionante. Tenemos casos de animales ahorcados, quemados o baleados, además de caballos explotados hasta desplomarse en las calles. El abandono y la crueldad se han disparado de manera alarmante”, dijo.
Las zonas rojas del maltrato
Tanto Merino como Castro identifican a Albardón, Chimbas y Rawson como los departamentos más alarmantes. En dichas zonas, los ataques de perros y el uso de caballos para tracción a sangre se multiplicaron.
Castro agregó además a Pocito y la localidad de La Bebida -Rivadavia- al mapa rojo, mientras que Merino mencionó la falta total de intervención en Calingasta y la crítica situación en Jáchal y Caucete. En Capital, pese a que existen ordenanzas contra la tracción a sangre, los proteccionistas denuncian que no se cumplen.
Los hechos más conflictivos
Ambos referentes señalaron que los casos más preocupantes incluyen escenas de extrema crueldad. Entre ellos, caballos baleados, animales ahorcados o quemados, perros desnutridos atados a la intemperie y aves exterminadas en criaderos clandestinos.
Merino relató también situaciones frecuentes en casas abandonadas, donde perros quedan encerrados sin comida junto a otros animales, como chivos o conejos, que terminan muriendo.
image
Un impactante hallazgo en Caucete, en julio pasado.
Las principales falencias, para los proteccionistas
Para Castro, la ausencia de políticas municipales es clave en el crecimiento del problema: “La mayoría de los departamentos no tiene quirófanos propios ni ordenanzas que obliguen a la esterilización. Eso genera sobrepoblación y más abandono”. Además, señaló que las intendencias no avanzan con la prohibición de la tracción a sangre.
Los referentes mencionaron que las denuncias rara vez prosperan porque la Policía no las recibe o por falta de avances en la Justicia.
Merino, en tanto, cuestionó: “Las leyes existen, pero no se cumplen porque no hay medios ni personal capacitado. La Policía sigue sin tomar las denuncias y, cuando llegan a tribunales, de diez casos apenas se toma uno”.
Los antecedentes más recientes de maltrato animal en San Juan
- 22 de septiembre: tres adolescentes fueron acusados de matar a un perro con un rifle de aire comprimido en Santa Lucía. El dueño del animal, Diego De la Torre, terminó detenido por amenazas con arma de fuego. El caso reflotó antecedentes de abandono de cachorros vinculados a la familia Bretillot. Posteriormente, la hermana de uno de los apuntados -Melina Bretillot- emitió un descargo en las redes sociales.
- 20 de septiembre: detectaron dos mulas con lesiones graves mientras deambulaban por la ruta en Jáchal. Su dueño, José Luis Godoy, fue imputado por maltrato animal. Los animales quedaron a resguardo en una escuela agrotécnica.
- 16 de septiembre: una pareja halló en un contenedor diez cachorros recién nacidos dentro de una bolsa en Albardón. Seis habían muerto y cuatro fueron rescatados y entregados a una perra nodriza.
- 1 de septiembre: un operativo descubrió entre 30 y 40 cadáveres de vacunos y equinos, varios descuartizados, y una fosa con restos de caballos en Albardón. También había animales vivos en estado crítico. El caso quedó bajo investigación judicial.
- 20 de agosto: una mujer abandonó a un caniche en plena vía pública, hecho que sucedió en el Parque de Mayo y quedó filmado y fue denunciado en la Policía. El animal fue adoptado posteriormente.
- 3 de agosto: un operativo desarticuló una cacería ilegal con 14 galgos rescatados en Albardón y terminó con nueve detenidos. Los animales estaban en condiciones inadecuadas.
- 30 de julio: en un allanamiento, la Policía rescató 91 gallos de pelea, aves autóctonas en cautiverio y una yegua hallada en un predio en Caucete. La investigación apunta a maltrato y tenencia ilegal de fauna protegida.