domingo 28 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Confirmaron que los casos de maltrato animal en San Juan se duplicaron en un año: las zonas rojas y los hechos más conflictivos

Proteccionistas indicaron que el abandono, los ataques de perros y el uso de caballos para tracción a sangre se multiplicó en distintos departamentos. También aseguraron que son pocas las denuncias que prosperan en la Justicia. La falta de controles en los departamentos, otro dolor de cabeza, según las fuentes consultadas.

Por David Cortez Vega
image

Preocupación por los casos de maltrato animal en San Juan. En apenas un año, proteccionistas afirmaron que los casos se duplicaron. A los ataques de perros y caballos explotados en carros, se suman aves enjauladas en condiciones de hacinamiento, animales quemados o baleados, y un abandono creciente que atraviesa a toda la provincia. También hablaron sobre los departamentos más conflictivos y falta de controles.

Lee además
tres menores son investigados por el asesinato de un perro: apuntan contra una familia con antecedentes por maltrato animal
En Santa Lucía

Tres menores son investigados por el asesinato de un perro: apuntan contra una familia con antecedentes por maltrato animal
un hombre quedo imputado en jachal por maltratar a sus mulas y dejarlas en la ruta
Maltrato animal

Un hombre quedó imputado en Jáchal por maltratar a sus mulas y dejarlas en la ruta

María Emilia Merino, referente de la Salita de Emergencias para Animales, aseguró a Tiempo de San Juan que los hechos de maltrato aumentaron en un 100% en comparación a años anteriores. Explicó que, por semana, reciben entre dos y tres alertas por ataques de perros, la mayoría con dueño pero dejados a la deriva porque sus familias no pueden mantenerlos. “No hay justicia, las denuncias no avanzan y los municipios no se preocupan en absoluto”, expresó.

Por su parte, el abogado Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, coincidió en el diagnóstico. “En lo que va de 2025 el aumento ha sido impresionante. Tenemos casos de animales ahorcados, quemados o baleados, además de caballos explotados hasta desplomarse en las calles. El abandono y la crueldad se han disparado de manera alarmante”, dijo.

Las zonas rojas del maltrato

Tanto Merino como Castro identifican a Albardón, Chimbas y Rawson como los departamentos más alarmantes. En dichas zonas, los ataques de perros y el uso de caballos para tracción a sangre se multiplicaron.

Castro agregó además a Pocito y la localidad de La Bebida -Rivadavia- al mapa rojo, mientras que Merino mencionó la falta total de intervención en Calingasta y la crítica situación en Jáchal y Caucete. En Capital, pese a que existen ordenanzas contra la tracción a sangre, los proteccionistas denuncian que no se cumplen.

Los hechos más conflictivos

Ambos referentes señalaron que los casos más preocupantes incluyen escenas de extrema crueldad. Entre ellos, caballos baleados, animales ahorcados o quemados, perros desnutridos atados a la intemperie y aves exterminadas en criaderos clandestinos.

Merino relató también situaciones frecuentes en casas abandonadas, donde perros quedan encerrados sin comida junto a otros animales, como chivos o conejos, que terminan muriendo.

image
Un impactante hallazgo en Caucete, en julio pasado.

Un impactante hallazgo en Caucete, en julio pasado.

Las principales falencias, para los proteccionistas

Para Castro, la ausencia de políticas municipales es clave en el crecimiento del problema: “La mayoría de los departamentos no tiene quirófanos propios ni ordenanzas que obliguen a la esterilización. Eso genera sobrepoblación y más abandono”. Además, señaló que las intendencias no avanzan con la prohibición de la tracción a sangre.

Los referentes mencionaron que las denuncias rara vez prosperan porque la Policía no las recibe o por falta de avances en la Justicia. Los referentes mencionaron que las denuncias rara vez prosperan porque la Policía no las recibe o por falta de avances en la Justicia.

Merino, en tanto, cuestionó: “Las leyes existen, pero no se cumplen porque no hay medios ni personal capacitado. La Policía sigue sin tomar las denuncias y, cuando llegan a tribunales, de diez casos apenas se toma uno”.

Los antecedentes más recientes de maltrato animal en San Juan

Temas
Seguí leyendo

Juegos Evita 2025: la delegación de San Juan partió hacia Mar del Plata

Furor en la FIT: San Juan se muestra al mundo a través de una impresionante experiencia sensorial

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Slackline San Juan, el club de deporte equilibrio que suma adeptos y desafía la gravedad al máximo

CSI San Juan: los expertos que buscan insectos en cadáveres para ayudar a poner a los asesinos tras las rejas

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros

Parir acompañada en San Juan: en casa o en un hospital, así es el trabajo de las doulas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de partera a paciente: cecilia olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

Los imputados oriundo de San Luis nunca comparecieron en Tribunales.
San Juan

Pago por error de $110.000.000 de la Minera Andina del Sol: confirmaron la fecha en la que se formalizará

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Cómo identificaron a Pequeño J: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre
Crimen en Florencio Varela

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Te Puede Interesar

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución
Reconocimiento postergado

La ley que arde aprobar en Diputados: los bomberos voluntarios de San Juan buscan beneficios sociales y fondos para la institución

Por Miriam Walter
Diego Villegas, junto a la grutita de la Difunta Correa detrás de Cinzano a donde acudía con sus padres. video
Talento nuestro

"Devoción", la zamba a la Difunta Correa de Diego Villegas que nació de un milagro y representa a miles

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto