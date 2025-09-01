Hallaron un cementerio de animales y perros en estado de abandono en Albardón

Durante un operativo en Albardón, efectivos de la Policía de San Juan, junto a la Secretaría de Ambiente y un grupo de proteccionistas liderados por Luciano Castro, descubrieron un escenario de extrema crueldad animal. En el lugar fueron hallados entre 30 y 40 cadáveres de vacunos y equinos, varios de ellos descuartizados, además de una fosa con restos de caballos enterrados.

image También se encontraron animales vivos en estado crítico. Una yegua madre tuvo que ser sacrificada debido al nivel de desnutrición y maltrato que presentaba, mientras que cinco cachorros fueron rescatados de un gallinero, donde permanecían encerrados, con lesiones en sus patas y afecciones en la piel.

image Del procedimiento participaron la División Rural 2 de Albardón, la División Rural de San Martín, la Policía Ecológica, personal de Medio Ambiente y médicos veterinarios. Los organismos intervinientes señalaron que el caso quedó bajo investigación y se dispuso la asistencia inmediata a los animales rescatados.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Albardón

cementerio