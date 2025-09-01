lunes 1 de septiembre 2025

Hallaron un cementerio de animales y perros en estado de abandono en Albardón

En un allanamiento realizado en Albardón se encontraron decenas de animales muertos y otros en grave situación de maltrato. La Policía de San Juan, la Secretaría de Ambiente y proteccionistas encabezados por Luciano Castro intervinieron en el caso.

Durante un operativo en Albardón, efectivos de la Policía de San Juan, junto a la Secretaría de Ambiente y un grupo de proteccionistas liderados por Luciano Castro, descubrieron un escenario de extrema crueldad animal. En el lugar fueron hallados entre 30 y 40 cadáveres de vacunos y equinos, varios de ellos descuartizados, además de una fosa con restos de caballos enterrados.

También se encontraron animales vivos en estado crítico. Una yegua madre tuvo que ser sacrificada debido al nivel de desnutrición y maltrato que presentaba, mientras que cinco cachorros fueron rescatados de un gallinero, donde permanecían encerrados, con lesiones en sus patas y afecciones en la piel.

Del procedimiento participaron la División Rural 2 de Albardón, la División Rural de San Martín, la Policía Ecológica, personal de Medio Ambiente y médicos veterinarios. Los organismos intervinientes señalaron que el caso quedó bajo investigación y se dispuso la asistencia inmediata a los animales rescatados.

