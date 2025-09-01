Pedro Aznar llega a San Juan con "50 años de música"

El músico, compositor y productor Pedro Aznar arribará a San Juan para celebrar con el público local sus “50 años de música”, un repaso por su trayectoria artística que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana. El show será este domingo 7 de septiembre en el Teatro Sarmiento, donde recorrerá sus éxitos como solista, junto a Serú Girán y en colaboración con artistas como Charly García.

Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro y también de manera online a través de la página web entradaweb.com.ar .

A lo largo de su carrera, Aznar integró grupos como Madre Atómica, Álas, Serú Girán y el Pat Metheny Group, con el que obtuvo tres Premios Grammy a la Mejor Performance de Jazz Contemporáneo. Además, compartió escenarios y estudios con referentes de distintos géneros: Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Soda Stereo, Joan Manuel Serrat, León Gieco, Roger Waters, Caetano Veloso, Shakira, entre muchos otros.

Su obra también incluye música para cine, teatro y danza, con la que obtuvo varios Premios Cóndor de Plata, además de una extensa discografía: 22 discos como solista y más de 100 en colaboración con otros artistas. Entre sus trabajos más recordados se cuentan los discos “Tango” y “Tango 4”, grabados junto a Charly García, y sus aportes a la banda sonora de El amor en los tiempos del cólera, junto a Shakira.

Con giras en América, Europa y Asia, dos libros de poesía publicados y reconocimientos como Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires, Premios Gardel, Konex y Clarín, Aznar es hoy una voz fundamental de la música argentina. Su regreso a San Juan será una oportunidad única para disfrutar en vivo de una carrera marcada por la versatilidad, la sensibilidad y la excelencia artística.