lunes 1 de septiembre 2025

¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

El incidente fue registrado minutos antes de las 16 horas. El servicio se vio interrumpido en varias localidades de la provincia. La empresa distribuidora dio a conocer la versión de los hechos a este diario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tarde de este lunes se vio interrumpida por un corte de luz que afectó a distintos sectores de San Juan. El apagón se registró minutos antes de las 16 horas y duró aproximadamente 20 minutos.

que hacer cuando hay un corte de luz y como proteger los electrodomesticos
Tips

Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos
san juan, tenido de blanco en la cordillera y en las redes
Galería de fotos y videos

San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

Desde Naturgy, la empresa responsable del suministro, informaron que el corte se produjo por "una falla en la estación Transformadora en Sarmiento".

Además, aseguraron que "nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para "restablecer el servicio en el menor tiempo posible".

Lectores de Tiempo de San Juan reportaron que el servicio estuvo fuera de línea en Capital, Chimbas y Rawson.

La Estación Transformadora de 132 Kv y 45 MVA de potencia se empezó a construir a fines de 2021 en la localidad de Retamito, en Sarmiento; con una inversión provincial de 50 millones de dólares. La Estación Transformadora de 132 Kv y 45 MVA de potencia se empezó a construir a fines de 2021 en la localidad de Retamito, en Sarmiento; con una inversión provincial de 50 millones de dólares.

