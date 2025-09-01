Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

La tarde de este lunes se vio interrumpida por un corte de luz que afectó a distintos sectores de San Juan. El apagón se registró minutos antes de las 16 horas y duró aproximadamente 20 minutos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El incidente fue registrado minutos antes de las 16 horas. El servicio se vio interrumpido en varias localidades de la provincia. La empresa distribuidora dio a conocer la versión de los hechos a este diario.
La tarde de este lunes se vio interrumpida por un corte de luz que afectó a distintos sectores de San Juan. El apagón se registró minutos antes de las 16 horas y duró aproximadamente 20 minutos.
Desde Naturgy, la empresa responsable del suministro, informaron que el corte se produjo por "una falla en la estación Transformadora en Sarmiento".
Además, aseguraron que "nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para "restablecer el servicio en el menor tiempo posible".
Lectores de Tiempo de San Juan reportaron que el servicio estuvo fuera de línea en Capital, Chimbas y Rawson.