Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

La tarde de este lunes se vio interrumpida por un corte de luz que afectó a distintos sectores de San Juan . El apagón se registró minutos antes de las 16 horas y duró aproximadamente 20 minutos.

Galería de fotos y videos San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

Tips Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos

Desde Naturgy, la empresa responsable del suministro, informaron que el corte se produjo por "una falla en la estación Transformadora en Sarmiento".

Además, aseguraron que "nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para "restablecer el servicio en el menor tiempo posible".

Lectores de Tiempo de San Juan reportaron que el servicio estuvo fuera de línea en Capital, Chimbas y Rawson.

La Estación Transformadora de 132 Kv y 45 MVA de potencia se empezó a construir a fines de 2021 en la localidad de Retamito, en Sarmiento; con una inversión provincial de 50 millones de dólares. La Estación Transformadora de 132 Kv y 45 MVA de potencia se empezó a construir a fines de 2021 en la localidad de Retamito, en Sarmiento; con una inversión provincial de 50 millones de dólares.