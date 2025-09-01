Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos

Un corte de luz repentino puede generar desconcierto en cualquier hogar. Desde computadoras con documentos abiertos hasta heladeras que guardan alimentos delicados, todos los electrodomésticos pueden sufrir daños si no se toman precauciones.
Los apagones no solo interrumpen la rutina diaria. También ponen en riesgo los aparatos electrónicos y los alimentos perecederos. Expertos dan consejos prácticos para cuidar los electrodomésticos y aprovechar el tiempo sin electricidad.
Para ello, es clave saber cómo actuar. Conocé los tips clave para evitar inconvenientes:
1. Desenchufar y proteger los aparatos electrónicos
Televisores, computadoras, microondas y otros dispositivos sensibles son vulnerables a los picos de tensión cuando vuelve la electricidad. Lo recomendable es apagarlos y desenchufarlos de inmediato. Para equipos críticos como routers o sistemas de seguridad, los especialistas sugieren utilizar estabilizadores o UPS (fuentes de energía ininterrumpida) que protejan contra subidas de tensión.
2. Cuidar heladeras y freezers
Mantener las puertas cerradas es fundamental. Un freezer lleno puede conservar los alimentos hasta 48 horas, mientras que una heladera dura aproximadamente 4 horas sin electricidad. Si el corte se prolonga, trasladar alimentos a contenedores con hielo o bolsas térmicas puede ayudar a mantenerlos frescos.
3. Iluminación segura
Velas, linternas y luces portátiles son útiles, pero siempre con precaución. Evitar colocarlas cerca de cortinas, papeles o muebles inflamables reduce riesgos. Las linternas LED recargables son una alternativa segura y eficiente.
4. Apagar calefacción y aire acondicionado
Durante el corte, es recomendable apagar calefactores, estufas eléctricas, ventiladores y aires acondicionados. Esto previene sobrecargas cuando vuelve la luz y disminuye la posibilidad de accidentes domésticos.
5. Cuidado extra para computadoras y dispositivos electrónicos
Guardar documentos en la nube o en un pendrive puede salvar información importante en caso de apagón. Los protectores contra sobretensiones son un pequeño gasto que puede evitar daños costosos en televisores, sistemas de sonido y otros aparatos sensibles.
6. Mantener la calma y aprovechar el tiempo
Un corte de luz puede ser una oportunidad para desconectarse: leer un libro, charlar en familia, jugar con los niños o incluso salir a dar una vuelta. Actuar con calma y planificación ayuda a reducir el estrés durante estos momentos.
7. Preparación a largo plazo
Tener a mano pilas, linternas, velas, cargadores portátiles y un plan de emergencia es clave si los cortes son frecuentes. Revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos y el sistema eléctrico del hogar también contribuye a reducir riesgos de daños.