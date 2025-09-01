Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos

Un corte de luz repentino puede generar desconcierto en cualquier hogar. Desde computadoras con documentos abiertos hasta heladeras que guardan alimentos delicados, todos los electrodomésticos pueden sufrir daños si no se toman precauciones.

Galería de fotos y videos San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

¡Alerta! Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

1. Desenchufar y proteger los aparatos electrónicos

Televisores, computadoras, microondas y otros dispositivos sensibles son vulnerables a los picos de tensión cuando vuelve la electricidad. Lo recomendable es apagarlos y desenchufarlos de inmediato. Para equipos críticos como routers o sistemas de seguridad, los especialistas sugieren utilizar estabilizadores o UPS (fuentes de energía ininterrumpida) que protejan contra subidas de tensión.

2. Cuidar heladeras y freezers

Mantener las puertas cerradas es fundamental. Un freezer lleno puede conservar los alimentos hasta 48 horas, mientras que una heladera dura aproximadamente 4 horas sin electricidad. Si el corte se prolonga, trasladar alimentos a contenedores con hielo o bolsas térmicas puede ayudar a mantenerlos frescos.

3. Iluminación segura

Velas, linternas y luces portátiles son útiles, pero siempre con precaución. Evitar colocarlas cerca de cortinas, papeles o muebles inflamables reduce riesgos. Las linternas LED recargables son una alternativa segura y eficiente.

4. Apagar calefacción y aire acondicionado

Durante el corte, es recomendable apagar calefactores, estufas eléctricas, ventiladores y aires acondicionados. Esto previene sobrecargas cuando vuelve la luz y disminuye la posibilidad de accidentes domésticos.

5. Cuidado extra para computadoras y dispositivos electrónicos

Guardar documentos en la nube o en un pendrive puede salvar información importante en caso de apagón. Los protectores contra sobretensiones son un pequeño gasto que puede evitar daños costosos en televisores, sistemas de sonido y otros aparatos sensibles.

6. Mantener la calma y aprovechar el tiempo

Un corte de luz puede ser una oportunidad para desconectarse: leer un libro, charlar en familia, jugar con los niños o incluso salir a dar una vuelta. Actuar con calma y planificación ayuda a reducir el estrés durante estos momentos.

7. Preparación a largo plazo

Tener a mano pilas, linternas, velas, cargadores portátiles y un plan de emergencia es clave si los cortes son frecuentes. Revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos y el sistema eléctrico del hogar también contribuye a reducir riesgos de daños.