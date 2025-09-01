lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Qué hacer cuando hay un corte de luz y cómo proteger los electrodomésticos

Los apagones no solo interrumpen la rutina diaria. También ponen en riesgo los aparatos electrónicos y los alimentos perecederos. Expertos dan consejos prácticos para cuidar los electrodomésticos y aprovechar el tiempo sin electricidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un corte de luz repentino puede generar desconcierto en cualquier hogar. Desde computadoras con documentos abiertos hasta heladeras que guardan alimentos delicados, todos los electrodomésticos pueden sufrir daños si no se toman precauciones.

Lee además
un corte de luz afecto a varias zonas de san juan: que paso, segun naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
san juan, tenido de blanco en la cordillera y en las redes
Galería de fotos y videos

San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

Para ello, es clave saber cómo actuar. Conocé los tips clave para evitar inconvenientes:

1. Desenchufar y proteger los aparatos electrónicos

Televisores, computadoras, microondas y otros dispositivos sensibles son vulnerables a los picos de tensión cuando vuelve la electricidad. Lo recomendable es apagarlos y desenchufarlos de inmediato. Para equipos críticos como routers o sistemas de seguridad, los especialistas sugieren utilizar estabilizadores o UPS (fuentes de energía ininterrumpida) que protejan contra subidas de tensión.

2. Cuidar heladeras y freezers

Mantener las puertas cerradas es fundamental. Un freezer lleno puede conservar los alimentos hasta 48 horas, mientras que una heladera dura aproximadamente 4 horas sin electricidad. Si el corte se prolonga, trasladar alimentos a contenedores con hielo o bolsas térmicas puede ayudar a mantenerlos frescos.

3. Iluminación segura

Velas, linternas y luces portátiles son útiles, pero siempre con precaución. Evitar colocarlas cerca de cortinas, papeles o muebles inflamables reduce riesgos. Las linternas LED recargables son una alternativa segura y eficiente.

4. Apagar calefacción y aire acondicionado

Durante el corte, es recomendable apagar calefactores, estufas eléctricas, ventiladores y aires acondicionados. Esto previene sobrecargas cuando vuelve la luz y disminuye la posibilidad de accidentes domésticos.

5. Cuidado extra para computadoras y dispositivos electrónicos

Guardar documentos en la nube o en un pendrive puede salvar información importante en caso de apagón. Los protectores contra sobretensiones son un pequeño gasto que puede evitar daños costosos en televisores, sistemas de sonido y otros aparatos sensibles.

6. Mantener la calma y aprovechar el tiempo

Un corte de luz puede ser una oportunidad para desconectarse: leer un libro, charlar en familia, jugar con los niños o incluso salir a dar una vuelta. Actuar con calma y planificación ayuda a reducir el estrés durante estos momentos.

7. Preparación a largo plazo

Tener a mano pilas, linternas, velas, cargadores portátiles y un plan de emergencia es clave si los cortes son frecuentes. Revisar periódicamente el estado de los electrodomésticos y el sistema eléctrico del hogar también contribuye a reducir riesgos de daños.

Temas
Seguí leyendo

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

La suerte llegó a dos familias sanjuaninas, que ganaron más de $13.000.000 en el Quini 6

Cómo preparar sopaipillas en San Juan: las recetas fáciles más buscadas para combatir el frío

La angustia tras el temporal: con los techos goteando y los muebles bajo bolsas

¿Cómo armar una huerta casera en San Juan? El paso a paso y tips imperdibles

Abrieron las preinscripciones para cadetes en la Policía de San Juan: cómo anotarse

La humedad, enemigo desconocido en San Juan: cómo secar la ropa tras la lluvia

Afirman que en parte de San Juan llovió en 2 días la mitad del promedio anual y que fue un fenómeno "raro": ¿sigue el frío?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan
Oficial

Tras el temporal de Santa Rosa, qué pasa con las clases este lunes en San Juan

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios
Santa Lucía

Balacera en Alto de Sierra: capturaron a un delincuente con antecedentes por robos millonarios

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Te Puede Interesar

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy
¡Alerta!

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Por Redacción Tiempo de San Juan
El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray
En las redes

El duro mensaje del padre de Lucía Rubiño tras el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras
Conmoción en Santa Lucía

El prontuario del delincuente señalado por una balacera: una fuga y los robos de $10.000.000 y computadoras

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas
Red Tulum

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Manuel Adorni, vocero del Gobierno, junto a Karina Milei.
Nuevo capítulo

El Gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" por la filtración de los audios de Karina Milei