miércoles 24 de septiembre 2025

Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

La hermana de uno de los adolescentes investigados aseguró que los chicos no quisieron matar al ovejero alemán del vecino, sino que actuaron desesperados para salvar a su Golden Retriever de un ataque. También denunció que, después del hecho, el dueño del animal irrumpió armado en su vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (15)

Un episodio ocurrido el domingo en Santa Lucía terminó con un perro muerto, tres adolescentes bajo investigación y un hombre detenido por amenazas con arma de fuego. El caso, que generó gran revuelo en las redes sociales, derivó en acusaciones cruzadas entre vecinos.

En ese contexto, la familia Bretillot decidió dar su versión pública. Fue Melina Bretillot, hermana de uno de los menores señalados, quien publicó un extenso descargo en Facebook. Allí aseguró que los chicos actuaron para defender a su mascota y calificó como “una versión distorsionada” lo que trascendió a través de las fuentes policiales.

“Después de recibir tantos insultos, amenazas, que se publicaran mis datos personales y los de mi familia, quiero dejar en claro lo que realmente pasó. Pido disculpas públicas, pero los hechos no fueron como se dicen”, comenzó.

Según su relato, los perros del vecino -tres ovejeros alemanes- ingresaron a su propiedad y atacaron a su Golden Retriever de un año. “Lo estaban matando frente a tres chicos de 15 años. Primero intentaron con agua y gritos, después tomaron la decisión de espantarlos con un aire comprimido. Lamentablemente uno de los ovejeros murió, pero no fue intencional”, explicó.

La joven remarcó que la reacción de los menores fue desesperada y que cualquiera que se encontrara en esa situación “hubiera intentado salvar a su mascota como sea”. Además, denunció que, minutos después, el dueño de los animales irrumpió en la vivienda armado. “A los 40 minutos apareció con un calibre 45, apuntando al pecho de los chicos y a nuestro perro, amenazando con frases como ‘¿querés que lo mate también?’”.

En su descargo, también aclaró que ni ella ni su hermano Arturo -padre de uno de los adolescentes- estaban presentes en ese momento, ya que se encontraban en Mendoza. “No somos asesinos de perros, ni en esta ocasión ni en ninguna. Lo único que pasó fue que los menores defendieron a nuestra mascota de un ataque que sin dudas iba a terminar con su muerte”, concluyó.

El descargo completo

WhatsApp Image 2025-09-24 at 07.35.10
WhatsApp Image 2025-09-24 at 07.35.10 (2)
WhatsApp Image 2025-09-24 at 07.35.10 (1)

La investigación judicial

De acuerdo con la denuncia policial, Diego De la Torre (49) acusó a los adolescentes de haber matado a su mascota con un disparo. Sin embargo, él mismo quedó detenido tras ser señalado por los menores de haberlos amenazado con un arma. Durante un allanamiento, entregó una pistola Glock 9 mm.

En paralelo, el Juzgado de Menores ordenó requisar la casa de los Bretillot, donde se secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5.5, que habría sido utilizado en el hecho. Los tres adolescentes quedaron bajo investigación.

El episodio cobró mayor repercusión luego de que la ONG Campito San Roque publicara un mensaje en redes sociales cuestionando a la familia Bretillot y recordando un antecedente de abril pasado, cuando otro de sus miembros fue identificado en un video abandonando cachorros en la vía pública.

Dejá tu comentario

