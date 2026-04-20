Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realizó una corrección significativa en torno al proyecto de infraestructura energética previsto para San Juan y finalmente dejó al emprendimiento minero Filo del Sol fuera del esquema de inversión asociado a la línea de 500 kV.

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La decisión fue oficializada mediante la Resolución 214/2026, que introduce cambios sobre normativas anteriores (79/2026 y 165/2026). En esas disposiciones, ambos proyectos mineros — Josemaría y Filo del Sol— figuraban originalmente dentro del pedido de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Sin embargo, a partir de la fe de erratas difundida por el ENRE, se precisó que el desarrollo energético quedará vinculado únicamente a Josemaría, en su fase inicial. Para esta etapa, se estima una demanda eléctrica cercana a los 260 megavatios.

Desde el organismo aclararon que la mención de Filo del Sol en las resoluciones previas se debió a un “error material”. Tras revisar la documentación del expediente, se concluyó que el alcance del proyecto correspondía exclusivamente a Josemaría. También se dejó asentado que esta rectificación no modifica aspectos técnicos, económicos ni regulatorios, ni altera el avance del trámite administrativo.

El plan incluye una serie de obras consideradas fundamentales para el sistema eléctrico provincial. Entre ellas, se proyecta la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV de unos 167 kilómetros, que conectará la localidad de Rodeo con una nueva estación transformadora en Chaparro. Además, se prevén ampliaciones en instalaciones ya existentes y la incorporación de nueva infraestructura energética.

Cabe señalar que, en una etapa anterior, la iniciativa había sido presentada como un proyecto conjunto para abastecer a ambos desarrollos mineros. Esto había despertado expectativas sobre el crecimiento de la actividad en la región y motivado instancias de consulta pública junto con evaluaciones técnicas.

Las obras que proyecta Vicuña

El planteo presentado por Vicuña Argentina S.A., prevé una demanda eléctrica de 260 MW para abastecer el desarrollo de Josemaría en su primera etapa y, originalmente, también a Filo del Sol. En ese marco, se incluye un paquete de obras de gran escala sobre el sistema de alta tensión.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentran la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, la ejecución de infraestructura en Rodeo, la construcción de una nueva estación transformadora en Chaparro y el tendido de una línea de extra alta tensión de 500 kV de unos 167 kilómetros que conectará ambos puntos.