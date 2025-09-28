Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Son mellizas , aman la danza y sueñan con dejar a su academia entre los mejores nombres internacionales, en un certamen que se disputará en Córdoba a mediados de octubre. La historia detrás de las hermanas, que también son directoras de su propio instituto y guías del sueño de los chicos en Angeles Dance.

Ellas son Milagros y Priscila Cabello, tienen 20 años y están en este mundo de la danza desde pequeñas, cuando a los tres años empezaron a ir a una academia. A los 14 y con un amplio campo de experiencia, decidiron abrir sedes -una en Pocito y la otra en Colonia Fiscal- para que los chicos puedan disfrutar de lo que a ellas tanto le apasionaba.

"La danza nos conmueve el corazón", contaron a Tiempo de San Juan. Milagros es profesora de ritmos urbanos y ritmos latinos, mientras que Priscila se dedica a las danzas árabes. Ambas son también directoras de la academia, y están incorporando nuevas disciplinas como clásico y pronto icursionarán en folclore, con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo más herramientas a sus alumnas.

image

Su esfuerzo y dedicación hoy las tiene a un paso de cumplir un sueño que parecía inalcanzable: clasificaron con un puntaje de 9,80 en la selectiva de la competencia nacional e internacional "Danzando Córdoba", y fueron seleccionadas para la gran final, que se realizará los días 18 y 19 de octubre en Villa Carlos Paz. Allí competirán con academias de todo el país y del extranjero, y serán evaluadas por jurados de primer nivel. Un desafío total para las mellizas pocitanas, que buscarán llegar de la mejor manera al certamen.

En la competencia participarán las categorías baby, infantil, infantil 1 y 2, juvenil y juvenil 2, y para las mellizas pocitanas es un orgullo inmenso ver a sus alumnas prepararse con tanta pasión: "Cada una tiene su proceso, su etapa. En cada presentación nos sorprenden. Nos encanta verlas brillar haciendo lo que nosotras amamos", aseguraron.

image

Si bien el sueño por llegar hasta Córdoba es inmenso, no es fácil. Los costos de viaje, estadía y vestuario son elevados, y por eso, las mellis están buscando la forma de que sus 'niños' puedan viajar: "Organizamos bingos, sorteos, encuentros de danza..., y hasta vendemos productos dulces para recaudar fondos".

Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. No es solo un viaje, es un sueño que compartimos con nuestras alumnas. Por eso, pedimos una pequeña colaboración a quien pueda ayudarnos a hacerlo posible

Para los sanjuaninos interesados en colaborar con la academia, lo pueden hacer a través del alias: angelesdance (Veronica Deolinda Aguilera).

Mientras Priscila cursa la carrera de Licenciatura en Bioimágenes y Milagros continúa su formación profesional en danza con cursos y capacitaciones, ambas siguen apostando por el arte, la educación y los sueños colectivos.