martes 23 de septiembre 2025

Buenas noticias

Un policía encontró a un nene de 5 años que desapareció de su casa en Pocito

Ocurrió en La Rinconada. El menor fue hallado muy asustado, a dos kilómetros de su hogar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
niño perdido en Pocito

Un menor de 5 años generó preocupación y revuelo, este martes por la tarde en Pocito.

Según informó la Policía, todo ocurrió en la zona de Calle 14 y Alfonso 13, en La Rinconada, donde un nene salió corriendo de su casa y desapareció sin que su madre pueda alcanzarlo a tiempo. Según informó la Policía, el menor está bajo tratamiento psicológico y a eso se debe su comportamiento.

Al ver que no podía encontrar a su hijo, la mamá, una mujer de 22 años, llamó a la Unidad Operativa La Rinconada para que la ayudaran y fue un agente quien logró dar con el pequeño.

El niño estaba en Alfonso 13 y Calle 17, en perfecto estado de salud, pero muy asustado por lo ocurrido. El uniformado Alex Martínez fue quien lo alzó y lo llevó nuevamente con su madre.

