jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escuchá

Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía

Tiempo accedió al audio de la comunicación que puso en alerta a la comunidad educativa. Bomberos evacuaron el edificio y confirmaron que no había explosivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nueva amenaza de bomba sacudió este martes a San Juan, esta vez en la Escuela General Antonio González Balcarce, ubicada en el departamento de Santa Lucía. Según confirmó el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, alrededor de las 8:30 de la mañana una mujer de voz joven llamó al 911 y lanzó un mensaje inquietante.

Lee además
Amenaza de bomba en una escuela de Santa Lucía.
A primera hora

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía
la agrupacion el gaucho de mi viejo celebro su primer aniversario con un penon repleto de folklore y sentimiento
En el camping Don Bosco

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

“Quería comunicarte en la escuela general Antonio González Balcarce. Hay una bomba. El impacto se realizará a las 9:10 de la mañana. 9:10 de la mañana”, se escucha en el audio al que accedió Tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971353217150935365&partner=&hide_thread=false

De inmediato, Bomberos y personal policial activaron el protocolo de emergencia. Docentes, alumnos y personal administrativo fueron evacuados mientras los especialistas realizaban una inspección minuciosa en el edificio. Tras varios minutos de tensión, se descartó la presencia de cualquier artefacto explosivo.

El fiscal Plaza confirmó que la llamada fue realizada por una mujer y que los investigadores sospechan que se trata de una adolescente, aunque por ahora no se brindaron detalles sobre su identidad. “Estamos trabajando para identificar a la autora de la amenaza”, señaló.

Este hecho ocurre a menos de una semana de otra serie de amenazas de bomba en San Juan. En aquella oportunidad, el blanco fue una escuela de Rawson, donde se recibieron tres llamados en días consecutivos (miércoles, jueves y viernes). Por ese episodio fueron detenidos un joven de apellido Muñoz y un menor de edad.

Temas
Seguí leyendo

El robo a una casa de Santa Lucía terminó a los tiros entre vecinos

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Motochorros atacaron a punta de pistola a un ciclista y lo dejaron a pie en Santa Lucía

El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Detuvieron en San Juan al "Gordo Toro", "el Mendocino" y los hermanos Paredes, líderes de una banda que se dedicaba a hacer entraderas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
salieron de una comisaria de rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Te Puede Interesar

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo
Video

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás
Las mejores fotos

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales
Tras el revés

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía
Escuchá

Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía

Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra. video
ESPACIO DE MARCA

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3