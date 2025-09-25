Una nueva amenaza de bomba sacudió este martes a San Juan, esta vez en la Escuela General Antonio González Balcarce , ubicada en el departamento de Santa Lucía . Según confirmó el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza , alrededor de las 8:30 de la mañana una mujer de voz joven llamó al 911 y lanzó un mensaje inquietante.

“Quería comunicarte en la escuela general Antonio González Balcarce. Hay una bomba. El impacto se realizará a las 9:10 de la mañana. 9:10 de la mañana”, se escucha en el audio al que accedió Tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971353217150935365&partner=&hide_thread=false Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía pic.twitter.com/l4BaoNSH5V — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 25, 2025

De inmediato, Bomberos y personal policial activaron el protocolo de emergencia. Docentes, alumnos y personal administrativo fueron evacuados mientras los especialistas realizaban una inspección minuciosa en el edificio. Tras varios minutos de tensión, se descartó la presencia de cualquier artefacto explosivo.

El fiscal Plaza confirmó que la llamada fue realizada por una mujer y que los investigadores sospechan que se trata de una adolescente, aunque por ahora no se brindaron detalles sobre su identidad. “Estamos trabajando para identificar a la autora de la amenaza”, señaló.

Este hecho ocurre a menos de una semana de otra serie de amenazas de bomba en San Juan. En aquella oportunidad, el blanco fue una escuela de Rawson, donde se recibieron tres llamados en días consecutivos (miércoles, jueves y viernes). Por ese episodio fueron detenidos un joven de apellido Muñoz y un menor de edad.