En el camping Don Bosco

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

La joven institución celebró su primer año de existencia el viernes pasado contando con la impronta de artistas locales y nacionales. Además, hubo distinciones para autoridades de Santa Lucía y de la Federación Gaucha

Por Jorge Balmaceda Bucci
IMG_6434
IMG_6423
IMG_6430
IMG_6454

La familia de la Federación Gaucha Sanjuanina vivió una entrañable fiesta el pasado viernes durante la celebración del primer aniversario de la agrupación ‘El Gaucho de mi viejo’.

Los cinco integrantes de Descendencia fueron los encargados de abrir la celebración de la institución que preside Germán Kaik, que en esta ocasión contó con la animación de los talentosos Jorge Pascual y Javier Recabarren.

IMG_6423

Tras la primera presentación de una academia Semblanzas Gauchas, le tocó el turno al siempre carismático Nano Rodríguez, que despertó palmas y más baile al ritmo de su enérgico repertorio.

Nuevamente fueron los integrantes de Semblazas Gauchas los que se apoderaron de la atención de todos sobre el escenario, sirviendo de artístico preámbulo a las actuaciones de La Nota, Tres para el Canto y el gran cierre de Ta’ Copao.

IMG_6454

La paisanada se reunió en el Camping de Don Bosco, a la vera de Ruta 20, desde bien temprano y al ritmo de cuecas, gatos, tonadas y chacareras disfrutó de una gran noche.

No hay que dejar de mencionar que durante el festejo se distinguió a autoridades municipales y de la propia Federación Gaucha Sanjuanina, y también se realizaron distintos sorteos.

