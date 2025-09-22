La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

La familia de la Federación Gaucha Sanjuanina vivió una entrañable fiesta el pasado viernes durante la celebración del primer aniversario de la agrupación ‘El Gaucho de mi viejo’ .

Los cinco integrantes de Descendencia fueron los encargados de abrir la celebración de la institución que preside Germán Kaik, que en esta ocasión contó con la animación de los talentosos Jorge Pascual y Javier Recabarren.

Tras la primera presentación de una academia Semblanzas Gauchas, le tocó el turno al siempre carismático Nano Rodríguez, que despertó palmas y más baile al ritmo de su enérgico repertorio.

Nuevamente fueron los integrantes de Semblazas Gauchas los que se apoderaron de la atención de todos sobre el escenario, sirviendo de artístico preámbulo a las actuaciones de La Nota, Tres para el Canto y el gran cierre de Ta’ Copao.

La paisanada se reunió en el Camping de Don Bosco, a la vera de Ruta 20, desde bien temprano y al ritmo de cuecas, gatos, tonadas y chacareras disfrutó de una gran noche.

No hay que dejar de mencionar que durante el festejo se distinguió a autoridades municipales y de la propia Federación Gaucha Sanjuanina, y también se realizaron distintos sorteos.